こういう戦いがしたかった！プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」9月18日の第1試合で、BEAST X・東城りお（連盟）が対戦相手から追っかけリーチを受け、少しおどけたような表情を見せつつも、楽しさが溢れるウキウキ顔になり、ファンの注目を集めた。

【映像】痺れる戦いに思わずニコニコする東城りお

東城はBEAST Xからドラフト指名を受け、2年ぶりにMリーグに復帰。伸びやかな麻雀と抜群のルックス・スタイルから「ミス・パーフェクト」の異名を持つが、チームからは過去3年の経験を買われてキャプテンに指名された。

この日は35歳の誕生日ということもあり、早くも2試合目の出場となった東城だが、戦いの喜びを噛み締めたのは親番・東4局だった。好配牌をもらうと、道中に赤牌を2枚引く強運もあり、9巡目にテンパイ。ツモれば満貫からという勝負手になった。

すると直後に追いかけてきたのが下家のTEAM雷電・萩原聖人（連盟）だ。役なしのカン八万でテンパイしていたところ、東城のリーチを見て追っかけリーチを決断。先に西を暗カンした後、勢いよくリーチ宣言した。これには先制リーチしていた東城もヒヤヒヤ。自身のアガリ牌ではない牌を持ってきたところでは、毎回のように表情を変えつつ河に放っていたが、その表情はにこやかそのもの。まさに勝負を楽しむといった様子だった。

これにはファンからも「りお楽しそうやな」「りおかわいすぎる」「りおちゃん楽しそう」といった反響が続々。楽しんで打った甲斐もあってか、17巡目に9筒でツモアガリをすると、裏ドラを3枚乗せる強運もあり、リーチ・ツモ・赤2・裏ドラ3の跳満に仕上げていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

