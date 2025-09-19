１９日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」では、次週予告で突然のベテラン俳優が映り、ネットからも驚きの声が上がった。

「あんぱん」は次週、いよいよ最終週となる。この日は、ミュージカル「怪傑アンパンマン」が上演される。蘭子（河合優実）の依頼で八木（妻夫木聡）がヤムおんちゃん（阿部サダヲ）がバイトするパン店に、大量のあんパンを発注し、そのアンパンマン型あんぱんをミュージカルに来た子供達に配り、子供達も大喜びで帰って行く。

ヤムおんちゃんが会場に来たことを知った嵩（北村匠海）は、久々の再会で思わずハグ。そして戦争の時のことを２人で思い起こす…。

そしていよいよ最終週の予告となり、のぶ（今田美桜）がカメラ店を訪れ、そこの主人と思われる男性が映し出された。

その男性は石橋蓮司。最終週にまさかのビッグネームの登場でネットもびっくりだ。石橋は、「あんぱん」脚本家の中園ミホ氏が１４年に手がけた朝ドラ「花子とアン」で、ヒロインの祖父・周造を演じていた。

ネットは石橋の姿に「一瞬、石橋蓮司さんらしき人が見えたんですが、見間違いかなあ？」「石橋蓮司さん？」「突然の石橋蓮司」「やっぱり石橋蓮司さんか！一瞬んんんん？てプチパニック」「来週、朝ドラに石橋蓮司さん出るってマジ？」など話題となっていた。