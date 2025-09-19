「急に肌寒くなってきた」となる前に！【グローバルワーク】大人の1軍！「羽織りアイテム」

まだまだ日中の暑さが残るとはいえ、季節の移ろいを感じるこの頃。急に肌寒さを感じて慌てることのないよう、今のうちに「羽織りアイテム」を準備しておくのが吉かも。今回は、大人カジュアルにマッチするアイテムが揃う【グローバルワーク】から、デイリーコーデの一軍選手になりそうなアイテムをピックアップしました。

きちんと感とシャレ感を両立するジャケット

【グローバルワーク】「ダブルジャケット」\7,990（税込）

マニッシュなムード漂うダブルボタンのジャケットは、ややゆったりとしたサイズ感でオンオフ問わず活躍しそうな一着。いつものコーデに羽織るだけで、着こなしにきちんと感をプラスできそう。シワになりにくくい素材なので、気兼ねなくヘビロテできそうなのも嬉しいポイントです。

羽織で大人の余裕と抜け感を演出

【グローバルワーク】「ペーパーヤーンカノコカーディガン長袖」\5,490（税込）

ナチュラルな風合いのペーパーヤーン素材が軽やかな雰囲気で、さらっと羽織りやすそうなカーディガン。程よい透け感があり、スタッフのHARU＊さんも「ドライタッチなので今から秋まで使える」と一押し。デニムと合わせてカジュアルに、ワンピースに羽織ってフェミニンにと、幅広く活躍しそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M