幼い頃から共に過ごしてきた息子さんのことが大好きな猫さんが、息子さんの思わぬ成長っぷりを目の当たりにして…？猫さんのリアクションが可愛すぎると話題になっています。

微笑ましさ満載なふたりの姿は記事執筆時点で2.3万回再生を突破し、「ただただかわいい～」「「！！！」が見えたw」「ほっこりします」といったコメントが寄せられました。

【動画：冷蔵庫の上にいるネコに手を伸ばして遊ぶ男の子→６年後、同じ場所でジャンプしてみせたら…『想像以上のリアクション』】

仲良しなふたり

YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、仲良しな息子さんと「ひのき」ちゃんが、数年続けているある遊びを行う微笑ましい姿。登場したのは今から約6年前、冷蔵庫の上にいるひのきちゃんと小学生だった息子さんです。

遊びは、ジャンプで冷蔵庫の上をタッチする息子さんの手に、ひのきちゃんがタッチするというもの。遊びが始まった途端、ひのきちゃんは黒目をまんまるにした可愛い困り顔に変わるそうで、爪を出さない優しさにもキュンとしてしまいます。

思い出と現在

時には同居猫さんたちと並んで、一緒に楽しむこともあったそう。またある時には、息子さんとやる気満々で遊んでいる途中でニャンプロを仕掛けられてしまい、あっちにこっちにとふたりの相手で大忙しになっていたのだとか。

そして、時は戻り現在。ふたりは相変わらず仲良く遊び始め、高校生になった息子さんはもうジャンプをしなくても、余裕で冷蔵庫の上に手が届くように。そこで、全力でジャンプをしてみたそうなのですが…。

全力ジャンプに…

手を伸ばせば天井まで届きそうなほど跳び上がった息子さんの姿に、ひのきちゃんはびっくり！思わず立ち上がり、「シャー！」が出てしまったそう。そのあまりの驚きっぷりに息子さんはもちろん、見守っていたパパさんとママさんもつい笑ってしまったといいます。

よほど驚いてしまったのでしょう。ひのきちゃんは怒り出すどころか、まるで魂が飛んでいったかのように呆然としていたそう。びっくりしすぎて、なかなか衝撃から抜け出せない可愛いひのきちゃんなのでした。

投稿には「ひのきちゃんも息子さんも大きくなりましたね」「わりと長い時間放心してるのかわい～！」「魂とんでいったひのきさん笑」「成長した今も2人のやりとりに変化なくてすごく素敵です♡」「ひのきお兄ちゃんコンビ可愛すぎるだろ」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、5匹の猫さんたちとご家族のほのぼのとした日常の様子が投稿されています。息子さんの前では無邪気になってしまうひのきちゃんの可愛い姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆：くるみ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。