持ち運びの最適解見つけた！バッグに入れてもかさばらない！新感覚の100均ぺたんこケース

意外とかさばるペンケース。中身を減らしても、マチのあるポーチ型のケースってカバンの中で場所を取るんですよね…なにかいいものないかな〜とダイソーを訪れると、文具売り場でいいものを発見。文房具を持ち運ぶ際の最適解がそこにありました！スマートにペンケースを携帯したい形は、この機会に要チェックです♪

商品情報

商品名：ペンケース（ペンホルダー付、2ポケット）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

これは新感覚！ぺたんこなペンケースがダイソーにあった

ダイソーをパトロールしていると、文房具売り場で珍しい形状のペンケースを発見。その名も『ペンケース（ペンホルダー付、2ポケット）』。お値段は￥330（税込）でした。

一般的なペンケースはポーチ型のマチのあるタイプが多いですよね。それに比べてこちらはかなりスリムなデザイン。まさに新感覚のぺたんこなケースなんです。

また、このペンケースはファスナーを開けると見開きにできるアイテムです。ポーチ型のペンケースと違い、文房具の整理整頓がしやすかったり、欲しい小物が見つけやすい利点があります。早速使っていきましょう♪

スリムで持ち運びに便利！ダイソーの『ペンケース（ペンホルダー付、2ポケット）』

開いたペンケースの左側には、ペンに付いているクリップを引っかけられるバンドがあります。加えて、ペンの先端を保護できるポケットが付いているのも魅力。万が一ペン先が飛び出てしまっても、ケースの中が汚れにくいのが嬉しいです。

しっかりと文房具を固定でき、クッション性もあるため、ガラスペンなどの保管にもうってつけです。

右側は大きなポケットになっています。ふせんやシールの収納に便利です。

フラットなペンケースなので、中に入れられるアイテムの量は制限されます。しかしその分、スマートに文房具を持ち運べるので、カバンに入れてもかさばらないのがGOOD。また、大容量のバッグに入れても見つけやすいサイズ感がお気に入りです。

今回はダイソーの『ペンケース（ペンホルダー付、2ポケット）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。