ÊÆ¹ñ´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤äÆÍÉ÷Èï³²ÂÐºö¤Ê¤É¤Ë68²¯±ß¤ÎÊäÀµ°Æ ¸©µÄ²ñ¤¬³«²ñ LRT¤ÈÅìÉðÀþÏ¢·È¤Ë¸þ¤±¤¿´ðÁÃÄ´ºº¤â
ÆÊÌÚ¸©µÄ²ñ¤ÎÄÌ¾ï²ñµÄ¤¬£±£¸Æü³«²ñ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤äÊª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤ª¤è¤½£¶£¸²¯±ß¤Ë¾å¤ë£¹·îÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤É£²£³¤ÎµÄ°Æ¤¬¸©¼¹¹ÔÉô¤«¤éÄó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¡ÅÄÉÙ°ìÃÎ»ö¡Ë¡ÖÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤ÊÍ»»ñÀ©ÅÙ¤òÀß¤±¡¢Ãæ¾®´ë¶È¼ÔÅù¤Î±ß³ê¤Ê»ñ¶â·«¤ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÀ½Â¤¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤ä½¾¶È°÷¤Î¥ê¡¦¥¹¥¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ë´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤Î·Ð±ÄÎÏ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿¾¦¹©ÃÄÂÎ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ½õÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¡×
¸©¤Î£¹·îÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÏÁí³Û¤Ç£¶£¸²¯£¶ÀéËü±ßÍ¾¤ê¤Ë¾å¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Î¤Û¤«Êª²Á¹â¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î³Ø¹»µë¿©¤Î¿©ºàÈñ¤ä¥Õー¥É¥Ð¥ó¥¯¤Ø¤Î»Ù±çºö¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸©¤Ç¤Ïº£·î£³Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÆÍÉ÷¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¾®»³¡¦²¼Ìî¡¦¿¿²¬¤ÇÇÀºîÊª¤äÇÀ¶È»ÜÀß¤Ë¤ª¤è¤½£²²¯£±Àé£¹£°£°Ëü±ß¤Ë¾å¤ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÇÀµù¶ÈºÒ³²ÂÐºöÆÃÊÌÁ¼ÃÖ¾òÎã¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ë¤Ï»ñ¶â¤ò¼Ú¤ê¤¿ÇÀ²È¤ËÍø»Ò¤òÊäµë¤¹¤ë¤¿¤á¸ÂÅÙ³Û¤ª¤è¤½£²£´£¹Ëü±ß¤ÎºÄÌ³ÉéÃ´¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡ÅÄÉÙ°ìÃÎ»ö¤Ï¡ÖÇÀ²È¤Î»Ù±ç¤ËËüÁ´¤ò´ü¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢±§ÅÔµÜ»Ô¤¬¿Ê¤á¤ë£Ì£Ò£Ô¤Î£Ê£Ò±§ÅÔµÜ±Ø¤ÎÀ¾Â¦±ä¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÅìÉð±§ÅÔµÜÀþ¤Ø¤Î¾è¤êÆþ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¤¿¤á¤Î´ðÁÃÄ´ºº¤ÎÈñÍÑ¤¬·×¾å¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÉð±§ÅÔµÜÀþ±èÀþ¤Î¼ûÍ×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¿Í¤ÎÎ®¤ì¤ÎÊ¬ÀÏ¤ä¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢¹Åç¸©¤Î¹ÅçÅÅÅ´¤äÊ¡°æ¸©¤Î¤¨¤Á¤¼¤óÅ´Æ»¤Ê¤É¤ÎÀè¿ÊÃÏ¤òÁÛÄê¤·¤¿¸½ÃÏÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¸©µÄ²ñ¤ÎÄÌ¾ï²ñµÄ¤Ï£±£°·î£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï£²£²Æü¡¢£²£µÆü¡¢£²£¶Æü¤Î£³Æü´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¼Áµ¿¡¦¼ÁÌä¤ÎÌÏÍÍ¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤Þ¤¹¡£