『仮面の忍者 赤影』佐藤大樹＆木村慧人が共にクランクイン「過去一のハマり役」「似合っていていいな！」
テレビ朝日は10月26日から新たな時代劇エンターテインメント『仮面の忍者 赤影』（毎週日曜 深0：10〜0：40、関東ローカル・一部地域を除く）を放送する。主演の赤影役・EXILE／FANTASTICS佐藤大樹、バディを組む青影役のFANTASTICS木村慧人がクランクインを果たし、コメントが到着した。
【写真】『赤影』宿敵役のキャスト6人一挙解禁
原作は『三国志』などで知られる漫画家・横山光輝の人気作品『仮面の忍者 赤影』。1967年に特撮時代劇としてテレビ化され、当時の子どもたちを夢中にさせた伝説のシリーズで、“スーパー戦隊の元祖”とも称される。今回の新ドラマでは、日本映画界を代表する三池崇史監督がメガホンを取り、戦国の世を舞台に忍法やVFXを駆使した怪獣との戦い、若き忍者たちの成長と絆を描く。
■佐藤大樹（赤影役）コメント
──クランクインして、現場の雰囲気はいかがでしょうか？
すでに三池組というものができ上がっていて、その空気感がとてもうらやましかったんです。そこに早くなじみたいと思いました。そして、なによりやっぱり京都で全編撮影するっていう、その時点で心躍っていました。でも、実際に現場に入ってみると過酷なこともたくさんあったので、三池組のスタッフさんにたくさん助けられているなという実感はあります。
──青影を演じる木村慧人さんにはどんな印象をお持ちですか？
過去一のハマり役だと僕は思っています。本当に、自分がもし赤影じゃなかったら絶対に青影をやってみたいと思うくらい魅力的なキャラクターで、面白いです。それに、普段の僕らの関係性に近いものが赤影と青影の関係性でもあるので、すでにその関係性ができ上がっている僕らだからこその赤影・青影をお見せできるんじゃないかなと思っています。
──これから続く撮影への意気込みをお聞かせください。
とにかく日々皆さんに助けられて本当に充実した日々を過ごせています。本当に一日が一週間に感じるくらい濃い撮影内容ですが、これを全部撮り終えたときに得られる達成感は、もしかしたら今までやってきた主演作の中で一番大きいものになるんじゃないかなという予感がすでにしています。ワンシーンワンシーンに120％で臨みたいし、一切手を抜かずに、絶対にこの作品をいろんな世代の方に受け入れてもらえるものにしたいという気持ちで頑張りたいと思います。
■木村慧人（青影役）コメント
──クランクインして、現場の雰囲気はいかがでしょうか？
スタジオで平日だけランチが食べられる食堂がオープンしているんですけど、それを楽しみにしています。今は大樹くんと二人で食べているんですけど、ここから先どんどん絆を深めて、出演者の方とも一緒に食べたいなと思っています。
──赤影役の佐藤大樹さんはどんな印象ですか？
まず、「赤影役似合っていていいな！」と思いました。一緒に生活していると、赤影に切り替わる瞬間をすごく感じます。演技中とのギャップで、カットがかかったらすごくしゃべってくれるので安心しています。
──これから続く撮影への意気込みをお聞かせください。
話が進んでいくうちにどんどん変化していく赤影と青影の関係性をきちんとお芝居で表現できればと思っています。また、怪獣の出現が増えるとともに、戦闘シーンも増えていきますので、アクションにも力を入れていきたいです。お芝居とアクション、どちらの部分も楽しんでいただけるように、そしてこの作品をたくさんの方に知ってもらえるように頑張ります！
【写真】『赤影』宿敵役のキャスト6人一挙解禁
原作は『三国志』などで知られる漫画家・横山光輝の人気作品『仮面の忍者 赤影』。1967年に特撮時代劇としてテレビ化され、当時の子どもたちを夢中にさせた伝説のシリーズで、“スーパー戦隊の元祖”とも称される。今回の新ドラマでは、日本映画界を代表する三池崇史監督がメガホンを取り、戦国の世を舞台に忍法やVFXを駆使した怪獣との戦い、若き忍者たちの成長と絆を描く。
──クランクインして、現場の雰囲気はいかがでしょうか？
すでに三池組というものができ上がっていて、その空気感がとてもうらやましかったんです。そこに早くなじみたいと思いました。そして、なによりやっぱり京都で全編撮影するっていう、その時点で心躍っていました。でも、実際に現場に入ってみると過酷なこともたくさんあったので、三池組のスタッフさんにたくさん助けられているなという実感はあります。
──青影を演じる木村慧人さんにはどんな印象をお持ちですか？
過去一のハマり役だと僕は思っています。本当に、自分がもし赤影じゃなかったら絶対に青影をやってみたいと思うくらい魅力的なキャラクターで、面白いです。それに、普段の僕らの関係性に近いものが赤影と青影の関係性でもあるので、すでにその関係性ができ上がっている僕らだからこその赤影・青影をお見せできるんじゃないかなと思っています。
──これから続く撮影への意気込みをお聞かせください。
とにかく日々皆さんに助けられて本当に充実した日々を過ごせています。本当に一日が一週間に感じるくらい濃い撮影内容ですが、これを全部撮り終えたときに得られる達成感は、もしかしたら今までやってきた主演作の中で一番大きいものになるんじゃないかなという予感がすでにしています。ワンシーンワンシーンに120％で臨みたいし、一切手を抜かずに、絶対にこの作品をいろんな世代の方に受け入れてもらえるものにしたいという気持ちで頑張りたいと思います。
■木村慧人（青影役）コメント
──クランクインして、現場の雰囲気はいかがでしょうか？
スタジオで平日だけランチが食べられる食堂がオープンしているんですけど、それを楽しみにしています。今は大樹くんと二人で食べているんですけど、ここから先どんどん絆を深めて、出演者の方とも一緒に食べたいなと思っています。
──赤影役の佐藤大樹さんはどんな印象ですか？
まず、「赤影役似合っていていいな！」と思いました。一緒に生活していると、赤影に切り替わる瞬間をすごく感じます。演技中とのギャップで、カットがかかったらすごくしゃべってくれるので安心しています。
──これから続く撮影への意気込みをお聞かせください。
話が進んでいくうちにどんどん変化していく赤影と青影の関係性をきちんとお芝居で表現できればと思っています。また、怪獣の出現が増えるとともに、戦闘シーンも増えていきますので、アクションにも力を入れていきたいです。お芝居とアクション、どちらの部分も楽しんでいただけるように、そしてこの作品をたくさんの方に知ってもらえるように頑張ります！