1000円だったけど…いい買い物だったわ〜♡むしろお得に感じる多機能っぷりの100均家電

ダイソーをパトロールしていると、1,000円のアロマディフューザーを発見しました。ダイソーにしてはお高いですが、他所で買うよりお買い得。実際に使ってみると、お値段以上に多機能でいい買い物でした♡コンパクトなのでベッドサイドに置けるのも◎おすすめな商品なので、この機会にぜひチェックしてください！

商品情報

商品名：USB式アロマディフューザー（フレイム）

価格：￥1,100（税込）

入力電力：DC5V

最大入力電流：1.2A

消費電力：6W

タンク容量：60ml

噴霧量：9ml／時間

連続使用時間：2時間（タイマー制御）

販売ショップ：ダイソー

これダイソーで買えます！気になる1,000円商品をチェック

ダイソーをパトロールしていると、1,000円の家電を発見！その名も『USB式アロマディフューザー（フレイム）』。ダイソーにしてはお高い価格ですが、こういったアイテムは他所で買うともっとお値段が張るので、お試しで購入してみました。

使い方はまず、本体からフタを外し、タンクに水を入れていきます。水は水道水のみ使用可能で、内側にあるMAX線を超えないように注意します。

水は水道から直接入れず、一度コップに入れてから優しく注ぐのがポイント。また、故障の原因になるので、通風孔をふさいだり、水が入らないように気を付けていきます。

次に、アロマオイルを適量入れていきます。使用可能なのは精油（100％天然由来）または水溶性アロマオイルです。

最後に、フタにあるマークと本体にあるマークを合わせてセットしたら、USBケーブル（Type-C）をUSB ACアダプタ（5V）の電源に繋げます。受電ランプが赤くなっているのを確認できたら、準備完了です。

リラックスタイムにピッタリ！ダイソーの『USB式アロマディフューザー（フレイム）』

電源スイッチを長く押すと、ライトをON→ゆらぎ→OFFに変化。電源スイッチを短く押すと、加湿をON→OFFと切り替えることができます。

小さいディフューザーなのでベッドサイドに置きやすく、ロウソクのようなふわっとした光り方がGOOD。ミストの出は良好で、動作音は静かな空間だと目立つ印象です。とはいえ、エアコンや扇風機と比べれば控えめな音なので、筆者的には気になりませんでした。

お手入れの際は、まずUSBケーブルを外して、コネクタキャップをセット。本体にタオルなどを巻いてフタを外します。水を捨てる際は、通風孔やスイッチ、コネクタに水が触れないように行うのが◎

タンクの底面にある振動子に、オイルが付着するとミストが発生しにくくなります。付着した際は止水板を取り外し、綿棒で軽く除去してあげてくださいね。

今回はダイソーの『USB式アロマディフューザー（フレイム）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。