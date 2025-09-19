タイの“賄賂”事情が変化したワケ。カネでもみ消しも「今は交通違反がせいぜい」
「海外旅行」というと欧米の国々を連想する人が多いかと思う。他方、近年は「海外移住」というと東南アジアが注目されている。長期滞在ビザの取りやすさのほか、生活費の安さがその理由になる。最近は東南アジアも物価高騰で生活費は安くないのが実態ではあるが、円安の中ではもともと物価の高い欧米諸国よりはまだ安いほうだ。
東南アジアが移住しやすいのは物価のほかにもいろいろと「緩い」ところが多いからというのもあるだろう。特に多少懐が豊かであれば、金銭で解決できることが多い。しかし、ここのところ東南アジアの緩かった国もだいぶ厳しくなってきているのも事実だ。たとえば日本人から人気の渡航先のひとつであるタイもそうだ。
◆交通違反のもみ消しも難しくなってきている
2010年くらいまでのタイはとにかく富裕層には自由な国だった。ある警察幹部は「昔は賄賂でなんでももみ消せたが、今は交通違反がせいぜい」というほど、金でどうにかなる世の中ではなくなった。2010年ごろはちょうどタイでもスマートフォンが普及し、誰もがいいたいことをネットにアップできる時代に入ったタイミングだ。
それ以前は、まずパソコンを保有する個人が少なく、ネット利用は多くがゲーマーであって、それもネットカフェでするものだった。それがスマホ普及で老人までSNSや動画を見るようになった。
タイは生活と政治が日本以上に密接で、タイ人はわりと政治的意見を投稿することも多い。警察など公務員の行動も注視する人が増え、賄賂の現場などを押さえる人も出てきた。これにより警察も不正がバレることを恐れ、結果、スマホ普及以前よりだいぶクリーンになった。
批判を覚悟でいえば、筆者は多少の賄賂はアリというスタンスだ。
タイ生活で身近なのが交通違反などの罰金で、賄賂があったほうがいいと思うことが多々ある。というのは、交通違反の罰金支払いのプロセスが面倒だからだ。
ケースによっては振り込みも可能だが、一般的な交通違反で警官に止められた場合、その場で免許証を出し違反切符と交換する。その後、その警官所属の警察署に出向いて罰金を払うと免許証が返ってくる、というシステムになっている。
免許が戻るまでの最速は切符を切った警官が署に戻るタイミングだが、それが10分後か3時間後かわからない。自宅近所ならともかく、他県などの出張先だと待たなければならない。それならその場で切符を切らせず、罰金として賄賂を払ったほうが早い。
これも今は、“証拠”が映ってしまうドライブレコーダー搭載車が多いので、ほとんどのケースで受け取ってもらえなくなっている。
◆実は賄賂は自分のものではなく…
飲食店も、特にアルコール販売をする店の一部は警察に賄賂というか、みかじめ料を払っている。というのは、タイは深夜0時までしかアルコール販売ができない。バーなどがそれを超えて営業する場合、警察に店の規模と営業時間に応じて払う。チェーン店で早朝まで営業する店だと、中にはグループ全体で1000万円くらい年間で払っているともいわれる。逆にいえばそれだけ儲かるので、営業許可を買っているともいえる。
そんなタイの警察官曰くは「賄賂は私腹を肥やすためのものではない」という。
タイ公務員法で定められる給料は民間の3割は低いという話もあり、警察学校を卒業した幹部候補でも初任給が1.5万バーツ（約7万円）前後とされる。タイは平均世帯収入が月2.9万バーツ（約13.5万円）とされる中、地元警察に採用された交通課の警官はさらに低くて、日本円で月3万円もない。そのため、下っ端はだいたい副業をしている。
そんな収入なので、賄賂は少ない収入の補填だと一般タイ人からも思われている。しかし、警察官が説明するには「賄賂は上官に渡す」のだそう。タイの警察官僚はいろいろな権力を握っていて、その怖さは警察官自身が一番わかっている。だから上官に逆らうことは許されない。
