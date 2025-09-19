人気YouTuberのヒカル（34）が、19日までに自身のYouTubeチャンネルに登場。双方の浮気を許容する「オープンマリッジ」宣言の余波について語った。

動画の冒頭で、「交際0日婚」で結婚した妻の進撃のノア（30）が単独で出演。「なんで離婚しないの？ ノアちゃんにヒカルの居ないところで本音を聞いてみました」との題名通り、現状の本音を語った。その後、ヒカルも登場し、現状について語った。「良い経験やと思うわ、俺。うまくいきすぎた。いろんなことが。その反動を今、一身に受けているというか。身の丈に合ってない人気と力を持ってしまってたと思う。だから1回、裸一貫じゃないけど、信用とか信頼とかそういうものをいったん失って、もう1回ここから這い上がれるかっていうことなのかなと思いますね」と語った。

そう語ったヒカルに対し、ノアは「1周回って、いとおしい」と惚気ていた。

14日更新の動画で2人は「オープンマリッジ」宣言し、ネット上で大きな反響があった。動画投稿から24時間が経過した15日午後、チャンネル登録者数は動画投稿時の507万人から500万人を割り込む495万人まで減少。1日で約12万人の登録者が減少した。当該動画のコメント欄には4万件超の書き込みがあった。発言の余波は止まることを知らず、17日午後にはチャンネル登録者が487万となり、約20万人減となった。

ヒカルは5月31日に自身のチャンネルで進撃のノアと「交際0日婚」を発表。ノアは元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサー。大阪ミナミでキャバ嬢デビュー後、北新地に移り、5年で年収2億円を達成。バラエティー番組などにも多数出演し、著書も出版している。