さすがに値段間違えてるのでは…？高機能なのにデザインもばっちりな100均キッチングッズ

ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で大人気ディズニーキャラクターがデザインされたアイテムを発見しました。見た目に惹かれて購入したアイテムですが、なんと機能性もバッチリ！調理から盛り付けまでこれ1本で叶うので、ぜひお手に取ってみてほしいです。早速見ていきましょう♪

商品情報

商品名：シリコーントング（ミッキー）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

これ￥330（税込）でいいの！？ダイソーでディズニーキャラのキッチングッズを発見

ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で思わぬ出会いがありました！なんとあの、大人気ディズニーキャラクターがデザインされたアイテム発見。その名も『シリコーントング（ミッキー）』。お値段は￥330（税込）でした。

こういったアイテムって公式ストアで買うとお値段が張りますから、ダイソーでお安く買えるのは嬉しいですよね。ところで、このミッキーのお顔の部分。フックなどにかけられる穴が付いているので、収納に便利な飾りに見えますよね。しかし、仕掛けはそれだけではないんです。

このミッキーの部分を引っ張ると、トングを閉じたまま固定。押し込むとトングが開く仕組みなのが魅力。2,000円近くするオクソーのトングにそっくりな機能なんです！

また、先端とつまむ部分がシリコーン製なのもポイント。トングの熱が伝わりにくく、手元が滑らないので安心して使うことができます。また、耐熱温度が約230度なので、通常の調理にも使用できて便利ですよ。

デザインも使いやすさも申し分なし！ダイソーの『シリコーントング（ミッキー）』

お鍋やフライパンなどを傷つけず、挟んだ食材も滑りにくいのでストレスフリーに使えるシリコーントング。調理から盛り付けまでこれ1つで実現します。

便利な機能はもちろん、ミッキーのデザインも可愛くて気分が上がるので、買って損はないアイテムですよ♪

今回はダイソーの『シリコーントング（ミッキー）』をご紹介しました。

ダイソーでGETできるディズニーキャラクターデザインのキッチングッズ。抜群に使いやすいので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。