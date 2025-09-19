争奪戦が勃発中！SNSで話題になるのもわかる♡ラス1をや〜とゲットできた100均激バズ商品

今回ご紹介するのは、SNSで話題になって入手困難になっているセリアの商品。つけまつ毛なのですが、ヨジャドルのような目元になれる束感デザインのものが売られているんです！筆者が購入したのはブラウンで透明感がバツグン。これが110円（税込）とは驚きのクオリティです。実際の着用例もご紹介しますよ♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：LJ つけまつげ 03 ヨジャドル ブラウン

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

激バズ商品をゲット！セリアで見つけたヨジャドルアイラッシュ

いまSNSで話題のセリアの商品をご存知ですか？SNSで人気すぎて入手困難なつけまつ毛があるんです！

なかなかゲットできずにいたのですが、先日売り場でラス1になっているのを発見。奇跡的にゲットできたのでご紹介します。

筆者が購入したのは『LJ つけまつげ 03 ヨジャドル ブラウン』。その名の通り韓国アイドルのような束感まつ毛が特徴で、ブラウンなので透明感のあるデザインになっています。

付ける前からかわいいのがわかるデザインに、これは入手困難になるのもうなずけます。

まつエクよりもいいかも！韓国アイドルのような目元になるつけまつ毛

実際に使ってみるとこんな感じ。やや長いかな？と心配だったのですが、毛量自体が控えめのためけばけばしい印象になりにくく、華やかな目元になりました。

軸が柔らかいのでつけていても負担が少なく、一日付けていても疲れが気になるということはありませんでした。

セットなしで韓国アイドルのような目元にできるのがうれしいポイント！つけまつ毛の着脱さえ苦でなければ、まつエクよりも仕上がりがいいかもしれません。

このクオリティでも価格は110円（税込）。グルーは付属していないので別で用意する必要がありますが、それでも普通につけまつ毛を購入したり、まつエクをするよりもはるかに安く済ませることができますよ。

今回はセリアで購入した『LJ つけまつげ 03 ヨジャドル ブラウン』をご紹介しました。売り場で発見できたらラッキーな商品なので、ぜひ見つけたらゲットしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。