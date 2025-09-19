普段はとってもイケメンで格好いいシベリアンハスキーさん。お家で脱力し過ぎて…。まさかの『舌を収納するお手伝い』をしてもらう光景は記事執筆時点で49万回を超えて表示されており、1.9万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：普段はイケメンなハスキー犬が『脱力し過ぎてしまった』結果→あまりにもゆるい『赤ちゃんすぎる表情』】

普段はイケメンなハスキー犬→脱力し過ぎて…

Xアカウント『@ron_and_tiny』に投稿されたのは、シベリアンハスキー「ティニー」くんのお姿。遊び疲れたのか、お昼寝のお時間だったのか…コットの上に寝転がり、ウトウトと寛いでいたのだといいます。

まるで赤ちゃん？『舌の収納を手伝う光景』に反響

飼い主さんも側に居ることで完全に安心しきってしまい、全身から力が抜けきっていたというティニーくん。そのお口からはピンクの舌がでろーんっと出っ放しになっていたのだそう。

あまりにも無防備に放り出された舌、飼い主さんは優しくツンツンと触れることで『舌を収納する』お手伝いをされたのだとか。

しかし、ツンツンされるとぴょこっと動きはするものの…なかなかお口の中には戻っていかないティニーくんの舌。

本来はその先端が正面に来るべきはずなのに…あくびをして一旦お口の中に戻っていっても、重力に逆らえないとでもいうかのように横からでろんっと登場してしまう光景はあまりにも愛くるしいもの。

ちゃんと戻っていくのか…？また出てきてしまうのか…！？なぜか、目を離せなくなってしまいそうなティニーくんの愛くるしいお姿は、多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「素晴らしいお手伝いですね」「最高のお手伝い」「やりたい…」「ちゃんとしまえてよかった」「歯茎かわいい」「…あさりを思い出したよ」など多くのコメントが寄せられています。

仲良し凸凹トリオの日常が大人気

2022年3月9日生まれのティニーくんには、2016年3月21日生まれの「ろん」くんというお兄ちゃん、妹猫「すずめ」ちゃんという大切な存在も。

外見も大きさも性格もバラバラ、個性溢れるトリオの日常は多くの人々にハスキー、チワマル、猫ちゃん、そして多頭飼いの魅力や、たくさんの癒やしを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@ron_and_tiny」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。