みなさんは『東大理III 天才たちのメッセージ』というシリーズをご存じでしょうか。1986年から毎年、東京大学理科3類（主に医学部進学者が所属する学科類）の合格者約30名にインタビューやアンケートを行い、その内容をまとめてきたロングセラーです。

すでに40年近い歴史を誇り、“日本一の難関”を突破した受験生たちの知恵が凝縮された貴重な資料として、多くの受験生や教育関係者に読まれてきました。今回はその中から見えてきた、「東大理3生の優れているところ」について深掘りしていきたいと思います。

日本で一番頭のいい人たちが「優れている」能力とは





東大理3合格者は言うまでもなく日本で一番頭のいい人たちです。今回は、過去のデータをもとに、東大理3合格者100人以上のデータから見る「他の人に比べて優れている能力」について共有します。

今回みなさんにご紹介するのは、この質問項目です。

Q.あなたは、どんな能力が高いですか？自分の中で一番高いと思う能力を選んでください。

向上心/読解力/数学的センス/理解力/記憶力/粘り強さ/集中力

つまり、向上心/読解力/数学的センス/理解力/記憶力/粘り強さ/集中力の7つの能力のうち、どれが一番自分で優れていると思うか、という質問でした。「読解力・理解力・記憶力・数学的センス」は自己の能力・「スキル」に関するものであり、先天的な要素が強いものです。それに対して、「向上心・粘り強さ・集中力」は自己の精神性・「スタンス」に関するものであり、後天的な要素があるものです。

みなさんはどれが一番多かったと思いますか？ 今回は、ランキング形式で紹介していこうと思います。

3位 集中力 14％

この回答を選んだ理由の例

・同じ時間での勉強量が他人より多いから

・人にそう指摘されることが多いからです

3位は集中力です。やはり東大理3合格者となると、集中力がある人が多いようです。インタビューの中で聞いていても、集中状態に入ると時間の感覚さえ薄れてしまうような人もいて、限られた受験勉強期間の中で、どれだけ“密度の高い時間”を積み重ねられるかが成果を左右した、と考えている人が多そうです。

また、「効率よく勉強するために、集中力を上げる訓練をしていた」という人もいました。健康状態を維持し、学習環境を整え、ルーティーンを作る、などの努力をして集中力を高めていた、という人もいました。

東大理3生にとって集中力とは、単なる一時的な没頭ではなく、勉強の効率を最大限に高める武器だったといえるでしょう。周りの人の話が聞こえてこないほど集中できると言う人もいて、やはり勉強において集中力は大切なのかもしれません。

2位 向上心 25％

この回答を選んだ理由の例

・勉強に限らず、自分の欠点を見つけた時にそれを克服しようと努力することが多いから。

・常に上を目指すことを意識しているから。

2位は向上心。やはり東大理3という受験業界のトップに合格する人は、「負けず嫌いな性格」の人が多く、「医者になりたいからではなく、偏差値上一番てっぺんだから東大理3を目指した」という人もいたりします。

また、「向上心」は単なる「負けず嫌い」だけはなく、自分に対する成長の欲求も含まれています。インタビューをすると、現状に満足せず、「昨日の自分を超えよう」とする姿勢が勉強に表れている人が多かったです。

模試でA判定が出ても「まだ弱点がある」と分析し、さらなる改善に取り組む。勉強以外でも、部活動や趣味でも常に上を目指して努力する──そうした日常の積み重ねが、受験という大舞台で発揮されているのです。結果として「自己成長を続ける習慣」が東大理3合格を後押ししたと考えられます。

1位 粘り強さ 36％

この回答を選んだ理由の例

・自分は才能が高いわけではないので、粘り強くやる必要があり、そこで鍛えられたから。

・私は東大を目指すにあたって「本当にこれで良いのか」と何度も悩んで、それでも最後まで諦めずにできたのは粘り強さのおかげだと思ったからです。

最も多かったのは意外にも「粘り強さ」でした。「才能だけでは足りない。最後までやり抜くことで合格できた」「不安や挫折を感じても諦めずに努力し続けられた」といった声が寄せられています。

“先天的な才能”を一番の強みと答える人は少数派

東大理3合格者といえば“天才肌”のイメージが強いですが、実際には「自分は特別に才能があるわけではない」と答える人も少なくありません。その代わりに、成績が伸び悩んだ時期でも学習法を工夫し、壁にぶつかっても立ち止まらずに挑戦を続けた。合格を勝ち取ったのは、まさに「最後までやり抜く力」だったと考えている人が多いです。

東大理3合格者に聞いた「自分が優れていると思うところ」のアンケート結果（画像：筆者作成）

今回のアンケートで興味深かったのは、読解力や数学的センスといった“先天的な才能”を一番の強みと答える人は少数派だったことです。彼らにとって才能は出発点にすぎず、それを磨き続ける「継続力」こそが成功を決定づけるものだと考えているのです。

「東大理3生＝天才」というイメージは根強いですが、実際には凡人でも取り組める努力の仕方にこそ合格のヒントがあります。才能を磨き続ける継続力が、受験の成否を分ける最大の要因であることを、今回のデータは示していると言えるのではないでしょうか。

（西岡 壱誠 ： ドラゴン桜2編集担当）