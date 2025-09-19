成田凌＆矢本悠馬、世界陸上で見せた“妹”今田美桜の新たな姿に衝撃「かわいすぎないか!?」
俳優の成田凌、矢本悠馬が19日、東京・西銀座チャンスセンターで行われた「ハロウィンジャンボ宝くじ」「ハロウィンジャンボミニ」発売記念イベントに登壇。矢本がことし一番びっくりしたこととして、今田美桜の新たな姿への衝撃を明かした。
【写真】大金にびっくり！お金をまじまじと見つめる成田凌＆矢本悠馬
妻夫木聡、吉岡里帆、今田とともにジャンボ宝くじのCMキャラクターに起用されている2人。“ジャンボ兄ちゃん”こと長男・サトシ（妻夫木）、ピュアで優しい性格の長女・リホ（吉岡）、 天然キャラの次男・リョウ（成田）、お調子者の三男・ユウマ（矢本）、今どきギャルの次女・ミオ（今田）ら個性豊かな5人きょうだいが、ユニークでにぎやかなやりとりを繰り広げている。
「ことし一番びっくりした出来事」を聞かれ、矢本は「“妹ちゃん”が『世界陸上』の方で頑張っているんですけど」と、現在開催中の『世界陸上』大会アンバサダーの今田について触れた。もちろん競技でも感動しているとつつ、「一番びっくりしたのが、美桜ちゃんいつも前髪あげてるのに、下ろしたときの今田美桜かわいすぎないか!?」とその衝撃のままに興奮気味の告白。「日本中、もしかしたら世界中の人が思ったかもしんない、前髪似合うんだって」と続け、成田もうなずきながら「めちゃくちゃ思った！」と共感した。
矢本は「前髪、この日まで事務所がとっておいてたのかなって。最終兵器として。すごい攻撃力だったなって」と絶賛。成田が「きのうか一昨日は（前髪を）あげてたね」と言うと、矢本は「下ろしてるの見せろよ、みたいな。上手ですよね〜、自分の見せ方が」と惑わされていることを明かし、笑いを誘っていた。
「ハロウィンジャンボ宝くじ」は、1等3億円が12本、1等の前後賞各1億円が24本で、1等・前後賞合わせて5億円。さらに、2等1億円は12本。同日発売の「ハロウィンジャンボミニ」は、1等3000万円が50本、前後賞各1000万円が100本で、1等・前後賞合わせて5000万円となる。1万円以上の当せん本数は、2つの「ハロウィンジャンボ」合計で39万1556本と昨年の約17倍となっている。発売は10月19日まで。抽せん会は10月28日に東京 宝くじドリーム館で開催される。
