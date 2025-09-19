ÅÚ²°ÂÀË±¡¡¡Ö²¸¿Í¡×¤ÎÂ¸ºßÌÀ¤«¤¹¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¹õ¥É¥ì¥¹»Ñ¤âÈäÏª
¡¡½÷Í¥¡¦ÅÚ²°ÂÀË±¡Ê30¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö²¸¿Í¡×¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸µÎ¦¾åÉô¤ÎÅÚ²°¤Ï¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¿¨¤ì¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¤ÎÇ®Àï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö»ä¤ÏÎ¦¾å¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ø¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç·è¤·¤Æ¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡Ù¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ä¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡¢¥·¥å¡¼¥º¤Ê¤ÉÍÑ¶ñ¤ÎÂçÀÚ¤µ¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡Ä»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±éµ»¤Ç¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¡Áö¤ì¤Ð²¿¤«¤¬ÄÏ¤á¤¿¤ê¥Ò¥ó¥È¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡£¿ô¤¨¤¿¤é¥¥ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÎ¦¾å¤Ï¡¢»ä¤Î²¸¿Í¡¡º£¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Áö¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤¿¤Á¤ã¤ó¤ÈÁö¤ê¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öº£Æü¤â¡¢#Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø#º£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò¡ªº£²ó¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ØNETFLIX¡Ù¤ÎÊ¸»ú¤È°ì½ï¤Ë¡×¤È¹õ¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¡ÖNETFLIX¡×¤Î¥í¥´¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£
¡¡¡ÖNetflix¡¡Japan¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç10¼þÇ¯¡ª¡ª¡ªËÜÅö¤ËËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤·¡¢¡Ö¤½¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥¦¥µ¥®¤È¤¤¤¦Ìò¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡ª¡×¤È¥É¥é¥Þ¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×½Ð±é¤Î´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡¡