『ラヴィット！』川島明＆田村真子、くっきー！と前代未聞の対決 まさかの結果に騒然
19日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：30）では、野性爆弾・くっきー！が、MCの川島明、田村真子アナと“秘密裏”にある戦いを行っていたことが発覚した。
【写真】驚異的な記録を叩き出したくっきー！
「inゼリー隠れ早飲み決戦」と題して、川島＆田村アナのMCチームと、くっきー！が、出演者たちに内緒で放送中に何本飲めるかという前代未聞の対決。番組終盤、出演者たちに当時のVTRとともにネタバラシされると「知らなかった！」「そんなに！」と驚きの声が上がった。
結果は、MCチームが12本、くっきー！が13本で、くっきー！の勝利。川島は、くっきー！の記録について「ホンマにすごいことやから！」と賛辞を送り、出演者たちも騒然としていた。
【写真】驚異的な記録を叩き出したくっきー！
「inゼリー隠れ早飲み決戦」と題して、川島＆田村アナのMCチームと、くっきー！が、出演者たちに内緒で放送中に何本飲めるかという前代未聞の対決。番組終盤、出演者たちに当時のVTRとともにネタバラシされると「知らなかった！」「そんなに！」と驚きの声が上がった。
結果は、MCチームが12本、くっきー！が13本で、くっきー！の勝利。川島は、くっきー！の記録について「ホンマにすごいことやから！」と賛辞を送り、出演者たちも騒然としていた。