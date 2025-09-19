CLデビュー戦で勝利！…堂安律が喜びを語る「夢だったチャンピオンズリーグで…」 フランクフルトの5発大勝に貢献
フランクフルトに所属する日本代表MF堂安律が、チャンピオンズリーグ（CL）のガラタサライ戦に先発出場した。
18日にCL・リーグフェーズ第1節でフランクフルトはホームでガラタサライと対戦し、5−1で勝利した。自身にとって初のCLで先発出場を果たした堂安は、37分にオウンゴールを誘発して試合を振り出しに戻す。さらに前半アディショナルタイム2分には、堂安がボール奪取に成功すると、これが起点となってジャン・ウズンの得点につながった。その後、堂安は攻守両面でチームの逆転勝利に大きく貢献し、84分に途中交代した。
試合後、堂安はインスタグラムで「夢だったチャンピオンズリーグでの初めての勝利。日曜日（ウニオン・ベルリン戦）もこの勢いでいこう。素晴らしい応援をありがとう！」と投稿。CLデビュー戦を勝利で飾った喜びを語っている。
堂安を擁するフランクフルトは、21日のブンデスリーガ第4節でウニオン・ベルリン、27日の同第5節で日本代表FW町野修斗が所属する古巣ボルシアMGと対戦する予定だ。
