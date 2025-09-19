「e-パレット」はトヨタ アリーナ東京やトヨタ ウーヴン・シティから導入

e-パレットは、広い室内空間や大型ウインドウガラスによる開放感を活かして、人々の移動手段にとどまらず移動する店舗やサービス空間など、1台のクルマを使ってさまざまなモビリティサービスに対応するよう設計されている。自由な発想によるマルチな使い方を通じて、新たな移動体験を提供するとともに、高い意匠性をもったルックスによって、まちの景色も変えていく。

まずは「トヨタ アリーナ東京（東京都江東区青海）」およびその周辺エリアや、「トヨタ ウーヴン・シティ（静岡県裾野市）」から導入され、輸送サービスでの活用や物品等を販売する移動型店舗など、さまざまな取り組みが進められていく。加えて、一部地域では販売店や自治体、自動運転パートナーとも連携した自動運転実証などを進め、2027年度にはレベル4に準拠した自動運転システム搭載車の市場導入を目指す。

トヨタe-パレット｜マルチな使い方の例

マルチなクルマの使い方を提供

例えば朝・晩はシャトルバスとして、日中は充電しながらの店舗営業など、さまざまな機器を搭載することで、一日の中で異なる用途での活用も可能となる。

そして、広い車室空間に架装を施し、さらに多様な用途に対応することができる。例えば遠隔通信や音響機材などを活用して、移動しながら臨場感とともにスポーツ観戦を楽しんだり、没入体験とともに観光を楽しむことができるエンターテインメント車両としての活用も可能だ。

トヨタe-パレット｜低いフロア高と電動スロープ

アクセシビリティに配慮した設計

低床、大開口スライドドアにより、短時間での乗降が可能だ。車高調整機能により低床を実現し、電動スロープにより、歩道の高さが15cmの場合、車いすの方が介助なく自力で乗降することも可能となる。車いすのワンタッチ固定装置なども装備できる。

トヨタe-パレット｜車両制御インターフェース&車両制御システム

安全・安心を第一とした自動運転に対応

今回発売されたe-パレットは運転の自動化レベル2相当の自動運転システムに対応可能な車両。2027年度にはレベル4に準拠した自動運転システム搭載車の市場導入を目指すべく、継続して機能実装されていく見通しだ。

トヨタの車両制御インターフェース（VCI：Vehicle Control Interface）に対応して開発されたさまざまな開発会社による自動運転システム（ADK：Automated Driving Kitを指し、自動運転制御ハードウェアおよびソフトウェア、カメラやLiDARといったセンサーなどを含む）を搭載することで、自動運転に対応することが可能となる。

自動運転システムと車両制御システムの接続を標準化するとともに、システムの堅牢性や信頼性を高めるための冗長システムも搭載。自動運転システムとセットで安全、安心な走行の実現に寄与し、トヨタの自動運転を実現する。スムーズな自動運転オペレーションを助ける運行管理システムとの連携も可能となる。

トヨタe-パレット｜デジタルサイネージ

先進装備

次世代の操舵感覚をもたらす「ステアバイワイヤシステム」を導入し、ステアリング操作量を軽減することで、運転手の負担を軽減。また、異形ステアリングホイールを採用し、先進的なコックピットを実現している。

利用シーンに応じた表示が可能なデジタルサイネージを車内外に装備。使用者自ら編集可能なサイネージソフトも提供され、さまざまな情報を発信することも可能だ。

安心降車アシストに加え、車室内監視システムにてドア周辺を監視することで、ドア開閉の安全確認をサポートする。

トヨタe-パレット｜充電機能

トヨタe-パレット｜給電機能

充電・給電機能

急速充電、普通充電の両方に対応。非常時の電源として、車両が停止した状態でも給電が可能となり、災害時にも活用できる。

なお、販売については当面、トヨタが直接注文を受け付ける。将来的にはトヨタ車両販売店を通じた販売への移行が予定されている。

SPECIFICATIONS

ボディサイズ：全長4950×全幅2080×全高2650mm

室内サイズ：室内長2865×室内幅1780×室内高2135mm

最小回転半径：6.5m

車両重量：2950kg

乗車定員：17（4＋12＋1）人

フロア高：370（車高調整オプション使用時270）mm ※社内測定値

ドア開口幅／開口高：1280mm／1900mm ※社内測定値

モーター最高出力：150kW（204ps）

モーター最大トルク：266Nm（27.1kgf-m）

リチウムイオンバッテリー容量：72.82kWh

一充電航続距離：約250km（WLTCモード相当［市街地モードと郊外モード］）

最高速度：80km/h

充電時間・急速（DC90kW・200A）：40分程度（満充電量の約80％）※参考値

充電時間・普通（AC6kW・30A）：12時間程度 ※参考値

価格：2900万円（税込）

※環境省による「商用車等の電動化促進事業」の対象（補助金額1583万5000円）