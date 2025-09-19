2画面でマルチタスク革命！『AYANEO Pocket DS 国内正規版』が12月上旬に登場
株式会社天空は、AYANEO社が開発したデュアルスクリーン搭載のAndroidポータブルゲーム機「AYANEO Pocket DS 国内正規版」を2025年12月上旬に発売する。9月17日よりハイビーム公式オンラインストア、ハイビーム各店舗、Amazon.co.jpで予約受付を開始。予約者には専用ハードケースがプレゼントとなり、9月30日までの先行予約者は本体価格が5％OFFとなる。
本製品は、最新SoC「Snapdragon G3x Gen 2」を採用し、高性能と省電力を両立。大小のデュアルスクリーン構成で、メインの大画面にゲームを、サブ画面にチャットやマップを表示可能。モバイル体験を大幅に拡張する。
主な特長:
1.高性能と省電力の両立:
Snapdragon G3x Gen 2（4nmプロセス、ピーク15W）を搭載。3Dアクションゲームを滑らかに動作させつつ、音楽ストリーミングなどマルチタスクでも応答遅延が少ない。
2.デュアルスクリーンで豊かな体験:
7インチOLED（1080p・165Hz）メインディスプレイと5インチLCDサブディスプレイ（4:3比率）を採用。メインでゲームを楽しみ、サブでマップやチャット、写真撮影・配信にも対応。
3.長時間駆動と高速充電:
大容量バッテリーと急速充電で長時間プレイが可能。短時間充電で再開でき、旅行やカフェでの使用にも最適。
国内正規版は、AYANEO社のグローバル保証に加え、天空グループによる国内1年間保証付き。保証期間終了後も、スティックやバッテリー交換などの修理が日本国内で対応可能（注: 修理料金は別見積もりが必要）。
主な仕様・価格（税込み）：
名称 | カラー | 主な仕様 | 価格 | 予約価格
AYANEO Pocket DS国内正規版 | シャドウブラック | Snapdragon G3x Gen 2 / 8GB / 128GB | 88500円 | 84075円
AYANEO Pocket DS国内正規版 | シャドウブラック | Snapdragon G3x Gen 2 / 12GB / 256GB | 99800円 | 94810円
AYANEO Pocket DS国内正規版 | シャドウブラック | Snapdragon G3x Gen 2 / 16GB / 512GB | 109800円 | 104310円
AYANEO Pocket DS国内正規版 | スターリーイエロー/レトロパワー | Snapdragon G3x Gen 2 / 16GB / 1TB | 133000円 | 126350円
AYANEO Pocket DS | AYANEO 日本公式サイト：
https://www.ayaneo.jp/ayaneo-pocket-dshttps://www.ayaneo.jp/ayaneo-pocket-ds
(執筆者: ガジェ通ゲーム班)