JO1、テレビ朝日ドリームフェスティバル出演決定 ヘッドライナーはJO1、クリープハイプ、ATEEZ【出演者一覧あり】
グローバルボーイズグループ・JO1が、11月1日から3日の3日間、千葉・幕張メッセで開催される『テレビ朝日ドリームフェスティバル2025』に出演することが19日、発表された。
【画像】楽しみ！新たに出演が発表されたWEST.ら
同イベントは、JO1の出演発表を受け、全18組のラインナップがそろった。1日は、デビュー5周年イヤーを迎え、ワールドツアーとグループ初となる単独東京ドーム公演を開催し、2日間で延べ10万人を動員したJO1。2日は、2月から7月にかけて、ホール＆ライブハウス15公演・アリーナ4ヶ所8公演をまわる過去最大規模となる全国ツアーを開催したクリープハイプ。3日は、アメリカ最大の音楽フェスティバル『Coachella 2024』出演やアメリカ・ニューヨークのスタジアム「Citi Field」でのライブを成功させ、今月13日より史上最大規模の国内アリーナツアーがスタートしたATEEZがヘッドライナーを務める。
それぞれのヘッドライナーステージの持ち時間は60分。ヘッドライナーだけに許された特別な60分間では、圧倒的な存在感と魂のこもったステージで、ファンはもちろん初めて目にする観客にも、忘れられない時間を届ける。
【出演者】（※50音順）
■11月1日（土）
WEST.、CUTIE STREET、JO1（ヘッドライナー）、乃木坂46、≠ME、HANA
■11月2日（日）
ano、クリープハイプ（ヘッドライナー）、SHISHAMO、sumika、羊文学、マルシィ
■11月3日（日・祝）
INI、EVNNE、ATEEZ（ヘッドライナー）、NiziU、NEXZ、M!LK
