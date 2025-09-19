万博、10・13「閉会式」発表 すべての人々の「それぞれの未来（Futures）のはじまり」【概要】
2025年日本国際博覧会協会（万博協会）は18日、大阪・関西万博の10月13日「閉会式」について公表した。
【写真】万博残り1ヶ月で登場…ミャクミャクをデザインしたピアノ
公式サイトで「閉会式では、来場者の皆さまをはじめ、大阪・関西万博に関わったすべての方に、大阪・関西万博が閉幕を迎えたことの感謝を伝え、また、次回開催国に博覧会国際事務局（BIE）の旗を引き渡します」と知らせ、概要を記した。
「万博に関わったすべての人々の『それぞれの未来（Futures）のはじまり』を感謝と称賛とエールで送り出す場として、『For the Futures』というテーマで実施します」と説明。
式典に参加できるのは、招待者のみ。NHK総合テレビで全国生放送するほか、YouTubeで生配信を予定。会場内では、EXPOナショナルデーホール「レイガーデン」とEXPOアリーナ「Matsuri」でパブリックビューイングを実施予定。
■閉会式概要
日時：2025年10月13日（月・祝）午後2時〜3時10分頃（予定）
会場：EXPO ホール「シャインハット」
テレビ放送：NHK総合テレビで全国生放送を予定（後1：55〜3：10予定）
閉会式テーマ
夢洲でひとつにつながったわたしたちは、この日をきっかけに、それぞれの未来へと歩み出す。万博に関わったすべての人々の「それぞれの未来（Futures）のはじまり」を感謝と称賛とエールで送り出す場として、「For the Futures」というテーマで実施します。
