ÀäÂÐ¤ËÎ¥º§¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤ÇÐÍ¥¤Î¡Ö·ÝÇ½¿ÍÉ×ÉØ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÈ¿Ä®Î´»Ë¡ß¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡×É×ÉØ¡¢1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯ºÇ¿·¡Û
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î3¡Á4Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷287¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÇÐÍ¥¤Î·ÝÇ½¿ÍÉ×ÉØ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤ËÎ¥º§¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤ÇÐÍ¥¤Î¡Ö·ÝÇ½¿ÍÉ×ÉØ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú11°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤Ï¡¢È¿Ä®Î´»Ë¤µ¤ó¤È¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤óÉ×ÉØ¡£1998Ç¯¤ËÊüÁ÷¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ØGTO¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢2001Ç¯¤Ë·ëº§¡£¿Íµ¤ÀäÄº¤ÎÇÐÍ¥Æ±»Î¤Î·ëº§¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
·ëº§¸å¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤Î°é»ù¤òÍ¥Àè¤·¤Ê¤¬¤é¸ß¤¤¤Î»Å»ö¤ò»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï»ñÀ¸Æ²¥á¥ó¤ÎCM¤Ç21Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍâÇ¯2024Ç¯¤Ë¤Ï¡ØGTO¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤Ë¤Ï¡ÖSHISEIDO MEN ¿·¥¢¥ë¥Æ¥£¥ß¥å¡¼¥ó¡×¤ÇºÆ¶¦±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢É×ÉØ¤Ç¤Î³èÌö¤âÁý¤¨¡¢·ëº§24Ç¯ÌÜ¤Î¡È¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¡É¤Ö¤ê¤ÏÆ´¤ì¤ÎÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÃçÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤·¡¢¶áÇ¯²þ¤á¤ÆÉ×ÉØ¶¦±é¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÂçÊ¬¸©¡Ë¡¢¡ÖÆ´¤ì¤ÎÉ×ÉØ¤Ê¤¿¤á¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¼«Î©¤·¤¿Âç¿Í¤ÇÁê¼ê¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÂçÀÚ¤Ë»×¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡ÖÄ¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤Æ¤ë°Â¿´´¶¤È¡¢ÍýÁÛÅª¤ÊÉ×ÉØÁü¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï¡¢À±Ìî¸»¤µ¤ó¡¢¿·³À·ë°á¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ç¤·¤¿¡£2016Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ØÆ¨¤²¤ë¤ÏÃÑ¤À¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Î¶¦±é¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢2021Ç¯5·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£
¥É¥é¥Þ¤ÇÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢2¿Í¤Î·ëº§¤Ë¤Ï¶Ã¤¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À±Ìî¤µ¤ó¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÀ±Ìî¸»¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï·ëº§À¸³è¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¿·³À¤µ¤ó¤¬ÅÅÏÃ½Ð±é¤·¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢É×ÉØÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÉ×ÉØ¤Ê¤Î¤Ç¡ª¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤¿2¿Í¤Ç°ìÀ¸²á¤´¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÎ¥º§¤·¤¿¤éÍ§¿Í¤ÎÎ¥º§¤è¤ê¥À¥á¡¼¥¸¤¬Âç¤¤½¤¦¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÀÐÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÆ¨¤²ÃÑ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÆ¨¤²ÃÑ¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤É×ÉØ¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¤½¤ÎÂ¾¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Ê¡Åç ¤æ¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï6Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
