ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 未明に福岡・八女市で火災 立花町山崎中通のマルミツサンヨー山崎倉… 未明に福岡・八女市で火災 立花町山崎中通のマルミツサンヨー山崎倉庫付近 約10分後にほぼ鎮火（9月19日午前1時45分ごろ発生） 未明に福岡・八女市で火災 立花町山崎中通のマルミツサンヨー山崎倉庫付近 約10分後にほぼ鎮火（9月19日午前1時45分ごろ発生） 2025年9月19日 9時21分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県筑後地域消防指令センターによると、19日午前1時45分ごろ、八女市立花町山崎中通（光友地区）のマルミツサンヨー山崎倉庫付近でその他の火災が発生した。同1時55分ほぼ鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ 早朝に福岡市東区の建物火災で消防隊出動 香椎駅前1丁目18番付近（9月19日午前7時18分ごろ） 福岡市中央区で女性が通行中の小学生2人に「どけ」と言い、肩を押す 白金2丁目15番付近 関連情報（BiZ PAGE＋） 置床工事, 慰霊祭, 横浜, フローリング, 鎌倉, 配線, 墓, ネジ, 介護タクシー, 訪問介護