リバプールに新天地を求めた清水。メガネ姿の最新ショットが話題だ。（C）Getty Images

　清水梨紗の最新ルックが注目を集めている。

　今夏にマンチェスター・シティからリバプールに移籍した、なでしこジャパンの29歳が、自身のインスタグラムを更新。「Acai bowl」と記し、メガネをかけた顔のそばで、フルーツたっぷりのアサイーボウルを手に持つセルフィーを公開した。
 
　この投稿にフォロワーが反応。「メガネめっちゃかわいい〜」「可愛いな」「さらに、素敵になりますね」「Lovely」「モデルさんみたい」「これはモデルの仕事も増えそうですね」「西野カナかっ！」といったコメントが寄せられた。

　右膝の負傷による長期離脱から復帰した清水。新天地での活躍にも期待が高まる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

