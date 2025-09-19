「Lovely」なでしこ清水梨紗 メガネ姿の最新ルックが話題「モデルの仕事も増えそう」「さらに、素敵になりますね」
清水梨紗の最新ルックが注目を集めている。
今夏にマンチェスター・シティからリバプールに移籍した、なでしこジャパンの29歳が、自身のインスタグラムを更新。「Acai bowl」と記し、メガネをかけた顔のそばで、フルーツたっぷりのアサイーボウルを手に持つセルフィーを公開した。
この投稿にフォロワーが反応。「メガネめっちゃかわいい〜」「可愛いな」「さらに、素敵になりますね」「Lovely」「モデルさんみたい」「これはモデルの仕事も増えそうですね」「西野カナかっ！」といったコメントが寄せられた。
右膝の負傷による長期離脱から復帰した清水。新天地での活躍にも期待が高まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「可愛いな」メガネ姿も似合う！ 清水梨紗のオフショット
今夏にマンチェスター・シティからリバプールに移籍した、なでしこジャパンの29歳が、自身のインスタグラムを更新。「Acai bowl」と記し、メガネをかけた顔のそばで、フルーツたっぷりのアサイーボウルを手に持つセルフィーを公開した。
この投稿にフォロワーが反応。「メガネめっちゃかわいい〜」「可愛いな」「さらに、素敵になりますね」「Lovely」「モデルさんみたい」「これはモデルの仕事も増えそうですね」「西野カナかっ！」といったコメントが寄せられた。
右膝の負傷による長期離脱から復帰した清水。新天地での活躍にも期待が高まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「可愛いな」メガネ姿も似合う！ 清水梨紗のオフショット