お笑いコンビ、野性爆弾のくっきー！（49）が19日、TBS系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時、この日は8時30分スタート）に出演。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」への出演について語った。

MCの麒麟川島明から「くっきー！さんがなんと、大河ドラマ『べらぼう』出演決定！」と祝われると、くっきー！は両手を挙げて大喜び。この日ゲスト出演した俳優染谷将太と同作で共演しており、「この間メーク室で一緒でしたね」と得意げに語りかけた。

川島は染谷に「役者としてのくっきー！はいかがですか」と尋ねると、染谷は「この間（撮影）初日で拝見させていただいたんですけど、すっごい、もう最高でした。あんまりシーンの内容は言えないんですけど、きたー！ って感じになってます」と演技を絶賛。くっきー！は「いっつも染ちゃんはそう言ってくれるのよ。ちゃんそめはね」とうれしそうにして笑わせた。

演じるのは、のちの葛飾北斎となる勝川春朗で、天才絵師役に出演者から驚きの声が上がると「若かりし頃よ〜！」としつつ誇らしげ。「勝川春朗っていう。名前いっぱい変わってる中で、春朗っていう時なんですけど、それが20代なんですよ」と説明した。

まさかの20代役にスタジオが再び沸くと、川島も「まだいける」と合いの手。くっきー！は「まだ『ROOKIES』下手したら生徒役でいけるんちゃうか」とまんざらでもなさそうにして笑いを誘った。