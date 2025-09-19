Éâµ¤OK¥Ò¥«¥ë¤È¡Ö¸òºÝ0Æüº§¡×¤ÎºÊ¤¬ËÜ²»¡ÖÎ¥º§¤¹¤ëÍýÍ³¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥ï¥±¡ÖÌµÍý¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¿Íµ¤YouTuber¤Î¥Ò¥«¥ë¡Ê34¡Ë¤È¡Ö¸òºÝ0Æüº§¡×¤Ç·ëº§¤·¤¿ºÊ¤Î¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¡Ê30¡Ë¤¬¡¢18Æü¹¹¿·¤Î¥Ò¥«¥ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡£ÁÐÊý¤ÎÉâµ¤¤òµöÍÆ¤¹¤ë¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡×Àë¸À¤ÎËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Î¥¢¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÎ¥º§¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¥Î¥¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¥Ò¥«¥ë¤Îµï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇËÜ²»¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ËÃ±ÆÈ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö¤ï¤±Ê¬¤«¤é¤ó¤«¤â¤·¤é¤ó¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¹¬¤»¤ä¤Í¤ó¡£¤Ê¤ó¤«¤Û¤ó¤Þ¤ËËÜ²»¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¨¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤ª¸ß¤¤±£¤·»ö¤¬1¤Ä¤â¤Ê¤¯¤Æº£¡£¤Û¤ó¤Þ¤Î¼«Ê¬Æ±»Î¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Éâµ¤Áê¼ê¤ÎLINE¤È¤«¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·ù¤Ï·ù¤ä¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¤½¤ìÊÌ¤Ë¡¢¤ä¤é¤ì¤¿¤éÊÌ¤Ë¤ä¤êÊÖ¤¹¤·¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤â¤¦¿Í´ÖÀ¤¬¹¥¤¤ä¤·¡£¤¢¤ó¤Ê¥Ð¥«¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê¥Ò¥«¥ë¤¯¤ó¤¬¹¥¤¤ä¤·¡×¤È¹ÎÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥Î¥¢¤¬Îä¤á¤¿¤ê¡¢¤³¤Î¿ÍÌµÍý¤ä¤ï¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤éÂ¨Î¥º§¤ä¤·¡£¤½¤ì¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤ÈÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡¡¤È¤â»×¤¦¤·¡£¤½¤ó¤Ê¼å¤Ã¤Á¤¤½÷¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡£²¿¤«ÊÌ¤Ëº¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¼«Ê¬¤À¤±¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤È·ë¤Ð¤ì¤ì¤Ð¡¢¤È¤ÎÀ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤ó¤¯¤Æ¡£Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¡£¥Î¥¢¤À¤±¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÍýÁÛ¤Î¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤Ï¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Í¤ó¡£¤º¤Ã¤È¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Öº£¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤·¡¢²¿¤«¤³¤Î·ëº§À¸³è¤¬¡¢¤â¤¦Â¾¿Í¤Ë¤ÏÌ£¤ï¤ì¤Ø¤ó¤°¤é¤¤¡¢¤â¤¦¥Î¥¢¤Ï¹¬¤»¤ä¤·¡£Î¥º§¤¹¤ëÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ç¥«¤¤¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
14Æü¹¹¿·¤ÎÆ°²è¤Ç2¿Í¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡×Àë¸À¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç°ú¤Â³¤ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²èÅê¹Æ¤«¤é24»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿15Æü¸á¸å¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ÏÆ°²èÅê¹Æ»þ¤Î507Ëü¿Í¤«¤é500Ëü¿Í¤ò³ä¤ê¹þ¤à495Ëü¿Í¤Þ¤Ç¸º¾¯¡£1Æü¤ÇÌó12Ëü¿Í¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¤¬¸º¾¯¤·¤¿¡£Åö³ºÆ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï4Ëü·ïÄ¶¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
È¯¸À¤ÎÍ¾ÇÈ¤Ï»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¡¢17Æü¸á¸å¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¤¬487Ëü¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó20Ëü¿Í¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ò¥«¥ë¤Ï5·î31Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¤È¡Ö¸òºÝ0Æüº§¡×¤òÈ¯É½¡£¥Î¥¢¤Ï¸µ¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¤Ç¼Â¶È²È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡£Âçºå¥ß¥Ê¥ß¤Ç¥¥ã¥Ð¾î¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢ËÌ¿·ÃÏ¤Ë°Ü¤ê¡¢5Ç¯¤ÇÇ¯¼ý2²¯±ß¤òÃ£À®¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤·¡¢Ãø½ñ¤â½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£