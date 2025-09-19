Uber Taxi、山梨・福井・岐阜・岡山で新たにサービス開始 -対象エリアが35都道府県に
Uber Japanは9月17日より、「Uber Taxi」のサービス提供を山梨県・福井県・岐阜県・岡山県にて開始した。
Uber Taxi
同サービスは、スマートフォンアプリ「Uber」を通じてタクシーを呼ぶことができるもの。今回のサービス開始により、対象地域は全国35都道府県への拡大となる。
山梨県では、甲府市、富士吉田市、山梨市、甲斐市、笛吹市、甲州市、中央市、昭和町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、福井県では、福井市、敦賀市がそれぞれ対象エリアとなる。
岐阜県では、岐阜市、高山市、関市、美濃市、羽島市、美濃加茂市、各務原市、山県市、瑞穂市、飛騨市、本巣市、可児市、岐南町、笠松町、坂祝町、富加町、白川村、御嵩町、北方町が対象となる。
岡山県の対象エリアは、岡山市、倉敷市、早島町。
