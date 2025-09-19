ドル円理論価格 1ドル＝147.06円（前日比+0.01円）
ドル円理論価格 1ドル＝147.06円（前日比+0.01円）
割高ゾーン：147.71より上
現値：147.99
割安ゾーン：146.41より下
過去5営業日の理論価格
2025/09/18 147.04
2025/09/17 146.95
2025/09/16 147.23
2025/09/15 147.42
2025/09/12 147.62
（注）ドル円理論価格とは？
独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。
