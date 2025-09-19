「今のは無いわ」元フィギュア日本代表がナダルの“水差し行動”にブチギレ！

“クズ界の二大トップランナー”、安田大サーカス・クロちゃん＆コロコロチキチキペッパーズ・ナダルがさまざまなことにチャレンジする『クロナダル』。

9月16日（火）に放送された同番組では、予測不能な“奇人”ゲストとして、JP、コウメ太夫、元フィギュアスケートペア選手で2014年ソチ五輪では日本代表を務めた高橋成美の3人が登場。

全員で協力して真剣にゲームに挑むなか、ナダルの“ある行動”に高橋が怒り…。

【映像】ゲーム中にナダルが水を差し…

今回はクロちゃんとナダルが、ゲストと協力してゲームに挑戦。

チームワークを試すゲーム「奇人ヘリウムリング」では、全員がフープを人差し指1本で支えながら降ろしていき床に置けるかチャレンジすることになった。

意外にも5人は息ぴったりで、順調にフープを降ろしていく。

そんななか、高橋は「ナダルさんいいかも」と褒めた。するとJPが「（ナダルは持ちネタの）いっちゃってるで（指を）使ってるから」と話し、これにナダルはあろうことか「いっちゃってる」とフープから指を離して上にあげ、ネタを再現する。

指を離したナダルにほかの4人は「あーっ！」と怒り、高橋は「今のは無いわ」と不満をぶつけ、先ほどまでの評価が一転していた。