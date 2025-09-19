「うつ病の家族」どう接したら良い? 声かけタイミングの見極め方を医師に聞く





監修医師：

清水 聖童（ライトメンタルクリニック）

富山大学医学部卒業。国立精神・神経医療研究センター病院や都内の精神科・心療内科クリニック勤務後の2020年、東京都新宿区に「ライトメンタルクリニック」開院。「精神医療をもっと身近に」をモットーに掲げている。日本精神神経学会精神科専門医、精神保健指定医の資格を有する。

編集部

しかし、見守るだけというのも歯がゆい気がします。

清水先生

ご本人でなんとかなりそうなら、それを信じ、「キング牧師的な対応」の一手で臨んでください。難しいところですが、異常行動や生死の危険が顕著に感じられたら、保健所の相談窓口を利用しましょう。ご家族だけでも相談できます。

編集部

行動にムラがあるのですが、対応を変えるべきでしょうか？

清水先生

ご家族側の態度や発言内容は、一貫して同じであるべきです。そういう意味ではなく、「声がけのタイミングを図る」ということであれば、変えてみてもいいでしょう。相手が「声をかけてほしそうだな」という瞬間はあります。そんなときには、「待ち」を転じて、「なにか、してほしいことはある？」などと接してみてください。

編集部

せめて、食事だけでも十分に取ってほしいです。

清水先生

やはり、感情的にならないことが大切です。「家族として、心配しているから食べてほしい」というメッセージは発し続けましょう。その一方で、「こんなに心配しているのに」とか「また、食べてないじゃない」といった攻撃は厳禁です。水分だけでも摂っていれば、人は早々に倒れません。

編集部

するべきことがほかにもあれば、教えてください。

清水先生

一律的な対応がなじみませんので、医師と相談し、ケース・バイ・ケースで進めていくしかないでしょう。うつの分野は人の心を扱うので、医師によって考え方が異なるかもしれません。相談するとしたら、経験豊富な専門医を選んでみてはいかがでしょうか。

※この記事はMedical DOCにて【「家族のうつ」にはどう接したらいいですか？】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。