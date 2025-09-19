「乳がん検診」で本当に死亡率は下がる? 守るべき検査方法とは【医師解説】

女性に最も多いがんとして知られる乳がん。発症率は高いものの、早期発見で治療効果が期待できるため、定期的な検診が推奨されています。しかし、検診方法や効果については誤解や地域差もあり、マンモグラフィと超音波検査それぞれの位置づけも異なります。乳がん検診の現状と正しい理解について、尹先生に解説していただきました。

監修医師：

尹 玲花（mammariatsukiji）

愛媛大学医学部医学科卒業、東京都済生会中央病院初期臨床研修修了。聖路加国際病院乳腺外科勤務を経た2017年、東京都中央区に「mammaria tsukiji」開院。女性に寄り添ったクリニックづくりを心がけている。日本乳癌学会認定乳腺専門医、日本外科学会認定外科専門医、検診マンモグラフィ読影認定医師。

編集部

女性で最も多いがんは「乳がん」なのですよね？

尹先生

そのとおりで、国立がん研究センターの調査で統計的に示されている事実です。ところが、女性の部位別死亡率になると、乳がんは5位となっています。つまり、乳がんは「罹患（りかん）率の高い割に治療の効果が望めるがん」と言ってもいいでしょう。そのため、早期発見が有効だと考えられています。40歳以上の乳がん検診に公費負担が認められているのも、こうした理由からだと思います。

編集部

つまり、乳がん検診によって死亡率が下げられていると？

尹先生

結論からすると、死亡率低下との因果関係が示されているのは、同じ乳がん検診でも「40歳以上のマンモグラフィ」に対してです。例えば超音波検査に関しては、2015年になってようやく国内における臨床データの蓄積ができたところで、いまだ結論づけられていません。なお、乳がんの発見精度に関しては、マンモグラフィも超音波検査も“有効”ということがわかっています。

編集部

意外ですね。むしろ「超音波検査だけだと不十分」という声を聞きます。

尹先生

公費負担している各自治体が、これらの臨床データをどう反映させているかにもよるでしょう。一般的に乳がん検診では、化学的根拠を伴うマンモグラフィが主流です。そこに超音波検査を併用するのかどうかは、各地域で異なっている印象です。乳がん検診を受診する場合は、「この自治体の進め方が当たり前で、ほかの地域でも一緒だろう」とは考えないでください。

編集部

一部で、「乳がん検診は意味がない」という意見もありますよね？

尹先生

国立がん研究センターによる乳がん検診の有効度は、かつてまで「グレードB/推奨する」と位置づけられていました。ところが、2019年度から「グレードB」という項目が廃止された結果、乳がん検診は「グレードC/死亡率減少効果と不利益がほぼ同等か、その差は極めて小さい」に格下げされました。もしかすると、この変化が関係しているのかもしれません。

※この記事はメディカルドックにて【「乳がん検診を受けても死亡率は下がらない」これって実際どうなの？】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。