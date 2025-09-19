¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ùº£ÅÄÈþºù¡¢É×Ìò¡¦ËÌÂ¼¾¢³¤¤Ë´¶¼Õ¡Ö¤º¤Ã¤È»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡× ¤Î¤Ö¡õ¿ó¤Ë´¶¤¸¤¿¡ÈÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØÁü¡É¤â¸ì¤ë
¡üÌò¤È°ìÂÎ²½¤¹¤ë½Ö´Ö¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¤Î¤Ö¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡×
112ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¡¢Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤óÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¡£¾®¾¾Äª¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ(Ìø°æ)¤Î¤ÖÌò¤òº£ÅÄÈþºù¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÌø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¡¢µÓËÜ¤ÏÃæ±à¥ß¥Û»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡£
¡½¡½8·î22Æü¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¿´¶¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¥«¥á¥é¤¬3Âæ¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ìÏ¢¤Ç¡¢1²ó¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ó¤µ¤ó¤È¤Î¤Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢ÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºÇ¸å¤ËOK¤ò¤â¤é¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿ó¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤ÇÌµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»£±Æ¤«¤éÌó1½µ´Ö·Ð¤Ã¤¿º£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤â¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤(¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï8·î29Æü¤Ë¼Â»Ü)¡£
½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤½¤â¤½¤â¼Â´¶¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤¹½Ö´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1½µ´Ö·Ð¤Ã¤Æ¡Ö¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤Þ¤À»£±Æ¤¬Â³¤¯µ¤¤â¤·¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£1Ç¯´Ö³§¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Á¤ã¤ó¤È¼Â´¶¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»£¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ã£À®´¶¤È¡¢¥¯¥é¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤ò¤â¤é¤¤¡¢¿´À²¤ì¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Âç»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¤â¤¦¾¯¤·¤·¤¿¤é¤ªµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤òÄÌ¤·¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤äÀ®Ä¹¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦¤ª»Å»ö¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¼Â´¶¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1Ç¯´Ö¸þ¤¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«º£¸å¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼«¿®¤Ï¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½1Ç¯´Ö¤ÏÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«? Ã»¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«?
»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÏÄ¹¤¤¤Ê¤È»×¤¦½Ö´Ö¤â¡£8·îËö¤Î½ª¤ï¤ê¤¬±ó¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¡¢Á´Éô¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Î¤Ö¤ò1Ç¯´Ö±é¤¸¤Æ¡¢¤Î¤Ö¤È°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«?
¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤Î¤Ö¤È¤·¤Æ¤Ê¤Î¤«¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤âÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤Î¤Ö¤È¤·¤Æº£À¸¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î»þ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤ËÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤È¤Ï?
¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢3»ÐËå¤Ç¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤«¡¢¿ó¤È¥·¡¼¥½¡¼¤Ç·ö²Þ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤«¡£Ìò¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´é¤ò¸«¤¿¤éµã¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¡Ö¤ª¸ß¤¤Âº·É¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤Ö¡õ¿ó¤Ë´¶¤¸¤¿ÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØÁü
¡½¡½¡È¥Ï¥Á¥¥ó¡É¤Î¤Ö¤È¡È¤¿¤Ã¤¹¤¤¤¬¡¼¡É¿ó¤ÎÉ×ÉØ¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ä¡¢ÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØÁü¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Î¤Ö¤È¿ó¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÇ§¤á¹ç¤Ã¤ÆÂº·É¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥Á¥¥ó¤È¤¿¤Ã¤¹¤¤¤¬¡¼¤È°ã¤¦ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤»×¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤Ã¤¯¤ê¡£»ä¤â¤³¤ÎÀè¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Âº·É¤¹¤ëÊý¤Ë¡¢»ä¤â¤½¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦2¿Í¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢2¿Í¤È¤â¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤è¤ê¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦°¦¤¬Âç¤¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ëº§À¸³è¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¿Í¤È¤·¤Æ»×¤¤¤ä¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢°¦¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡¢¤Î¤Ö¤µ¤ó¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Î¤Ö¤È¿ó¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¥¥å¥ó¤È¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ï?
¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Î¤Ö¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¼«Èñ½ÐÈÇ¤Ç»í½¸¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡¢¿ó¤µ¤ó¤Ê¤ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡¢¤¹¤´¤¯¥¥å¥ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë¼«ºî¤Î»í¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤é¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«?
¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦(¾Ð)¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ª¼ê»æ¤ÈÆ±¤¸¤À¤È»×¤¦¤·¡¢ÆÃÊÌ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡½ËÌÂ¼¤µ¤ó¤È¤Ï6ÅÙÌÜ¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿°õ¾Ý¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²ó¤ÏÍÄÆëÀ÷¤«¤éÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢º£¤Þ¤Ç¤Çµ÷Î¥´¶¤¬°ìÈÖ¶á¤¤Ìò¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤Æ¤¤¿ËÌÂ¼¤µ¤ó¤ÈÁ´Á³°ã¤¦½Ö´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯Âç¿Í¤Ó¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿»ö¤âÐíâ×¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ë¸«¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¤º¤Ã¤È¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢°Õ³°¤È¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¼Ô¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡£ÍÄÆëÀ÷¤ß¤äÉ×ÉØ¤È¤¤¤¦µ÷Î¥´¶¤ä¡¢1Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÃÎ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ËÌÂ¼¤µ¤ó¼«¿È¤Ë¿ó¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«?
ÈÕÇ¯¤Ï¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢Á°È¾¤Î¿ó¤è¤ê¤â¡¢¸åÈ¾¤Î¿ó¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¤¹¤´¤¯»÷¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤Î¿ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¹¤¤¤¬¡¼¤Ê½Ö´Ö¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤È¤Ü¤±¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤µ¤ó(Âç¿¹¸µµ®)¤äÏ»¸¶±ÊÊå¤µ¤ó(Æ£Æ²Æü¸þ)¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ê¡¢³°¤Ë¸þ¤»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢Æâ¤ËÆþ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¿ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¸«¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿óÌò¤¬ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î1Ç¯´Ö»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó³Ú¤·¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌÂ¤Ã¤¿¤êÆñ¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¡£ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯¼þ¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê½Ö´Ö¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¤É¤¦»×¤¦?¡×¤È»ä¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Âº·É¤·¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¸åÈ¾¤Ï°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë?
¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦(¾Ð)¡£¤Ç¤â¡¢¸åÈ¾¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö´Þ¤á¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤¿¤È¿®¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üÈ¿¶Á¤Ë´î¤Ó¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡Ø¤¿¤Þ¤ë¤«¡¼!¡Ù¡Ø¤Û¤¤¤¿¤é¤Í!¡Ù¤È¡×
¡½¡½¤Î¤Ö¤¬È¯¤¹¤ëÅÚº´ÊÛ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«?
¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡Ö¤¿¤Þ¤ë¤«¡¼!¡×¡Ö¤Û¤¤¤¿¤é¤Í!¡×¤È¡¢¹âÃÎ¸©¤ÎÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Û¤«¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤â¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤Ê¤¤¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤è¤Í!¡×¤È¶¦´¶¤¹¤ë½Ö´Ö¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤È¤·¤Æ¤½¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤Æ²¹¤«¤¤ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤â¤½¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¿ôÇ¯Á°¤Ë¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤Î»þ¤Ï1Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»£±Æ´ü´Ö¤¬¶õ¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¡¢¸½¾ì¤ËÌá¤ë¤È¡Ö¤ªµ¢¤ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤â¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¡×¤È¤Ê¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤â¥Û¥Ã¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÌÂ¼¤µ¤ó¤ÏÁ°¼¼¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤âÄ¹¤¯Á°¼¼¤Ç²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¸åÈ¾¤Ï¡¢»ä¤â¤±¤Ã¤³¤¦¤º¤Ã¤ÈÁ°¼¼¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤ªÃë¤´ÈÓ¡¢Ìë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤½¤³¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¤¢¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª´é¤¬¾ï¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¤ªÃë¤ÎºÆÊüÁ÷¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¸«¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶õµ¤¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎÊý¤Ï°ì½ï¤ËÁ°¼¼¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£ÅÄÈþºù
¡½¡½8·î22Æü¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¿´¶¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¥«¥á¥é¤¬3Âæ¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ìÏ¢¤Ç¡¢1²ó¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ó¤µ¤ó¤È¤Î¤Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢ÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºÇ¸å¤ËOK¤ò¤â¤é¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿ó¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤ÇÌµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»£±Æ¤«¤éÌó1½µ´Ö·Ð¤Ã¤¿º£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤â¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤(¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï8·î29Æü¤Ë¼Â»Ü)¡£
½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤½¤â¤½¤â¼Â´¶¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤¹½Ö´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1½µ´Ö·Ð¤Ã¤Æ¡Ö¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤Þ¤À»£±Æ¤¬Â³¤¯µ¤¤â¤·¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£1Ç¯´Ö³§¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Á¤ã¤ó¤È¼Â´¶¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»£¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ã£À®´¶¤È¡¢¥¯¥é¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤ò¤â¤é¤¤¡¢¿´À²¤ì¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Âç»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¤â¤¦¾¯¤·¤·¤¿¤é¤ªµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤òÄÌ¤·¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤äÀ®Ä¹¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦¤ª»Å»ö¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¼Â´¶¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1Ç¯´Ö¸þ¤¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«º£¸å¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼«¿®¤Ï¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½1Ç¯´Ö¤ÏÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«? Ã»¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«?
»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÏÄ¹¤¤¤Ê¤È»×¤¦½Ö´Ö¤â¡£8·îËö¤Î½ª¤ï¤ê¤¬±ó¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¡¢Á´Éô¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Î¤Ö¤ò1Ç¯´Ö±é¤¸¤Æ¡¢¤Î¤Ö¤È°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«?
¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤Î¤Ö¤È¤·¤Æ¤Ê¤Î¤«¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤âÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤Î¤Ö¤È¤·¤Æº£À¸¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î»þ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤ËÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤È¤Ï?
¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢3»ÐËå¤Ç¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤«¡¢¿ó¤È¥·¡¼¥½¡¼¤Ç·ö²Þ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤«¡£Ìò¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´é¤ò¸«¤¿¤éµã¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¡Ö¤ª¸ß¤¤Âº·É¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤Ö¡õ¿ó¤Ë´¶¤¸¤¿ÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØÁü
¡½¡½¡È¥Ï¥Á¥¥ó¡É¤Î¤Ö¤È¡È¤¿¤Ã¤¹¤¤¤¬¡¼¡É¿ó¤ÎÉ×ÉØ¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ä¡¢ÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØÁü¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Î¤Ö¤È¿ó¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÇ§¤á¹ç¤Ã¤ÆÂº·É¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥Á¥¥ó¤È¤¿¤Ã¤¹¤¤¤¬¡¼¤È°ã¤¦ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤»×¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤Ã¤¯¤ê¡£»ä¤â¤³¤ÎÀè¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Âº·É¤¹¤ëÊý¤Ë¡¢»ä¤â¤½¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦2¿Í¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢2¿Í¤È¤â¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤è¤ê¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦°¦¤¬Âç¤¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ëº§À¸³è¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¿Í¤È¤·¤Æ»×¤¤¤ä¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢°¦¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡¢¤Î¤Ö¤µ¤ó¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Î¤Ö¤È¿ó¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¥¥å¥ó¤È¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ï?
¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Î¤Ö¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¼«Èñ½ÐÈÇ¤Ç»í½¸¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡¢¿ó¤µ¤ó¤Ê¤ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡¢¤¹¤´¤¯¥¥å¥ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë¼«ºî¤Î»í¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤é¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«?
¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦(¾Ð)¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ª¼ê»æ¤ÈÆ±¤¸¤À¤È»×¤¦¤·¡¢ÆÃÊÌ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡½ËÌÂ¼¤µ¤ó¤È¤Ï6ÅÙÌÜ¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿°õ¾Ý¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²ó¤ÏÍÄÆëÀ÷¤«¤éÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢º£¤Þ¤Ç¤Çµ÷Î¥´¶¤¬°ìÈÖ¶á¤¤Ìò¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤Æ¤¤¿ËÌÂ¼¤µ¤ó¤ÈÁ´Á³°ã¤¦½Ö´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯Âç¿Í¤Ó¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿»ö¤âÐíâ×¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ë¸«¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¤º¤Ã¤È¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢°Õ³°¤È¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¼Ô¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡£ÍÄÆëÀ÷¤ß¤äÉ×ÉØ¤È¤¤¤¦µ÷Î¥´¶¤ä¡¢1Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÃÎ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ËÌÂ¼¤µ¤ó¼«¿È¤Ë¿ó¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«?
ÈÕÇ¯¤Ï¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢Á°È¾¤Î¿ó¤è¤ê¤â¡¢¸åÈ¾¤Î¿ó¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¤¹¤´¤¯»÷¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤Î¿ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¹¤¤¤¬¡¼¤Ê½Ö´Ö¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤È¤Ü¤±¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤µ¤ó(Âç¿¹¸µµ®)¤äÏ»¸¶±ÊÊå¤µ¤ó(Æ£Æ²Æü¸þ)¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ê¡¢³°¤Ë¸þ¤»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢Æâ¤ËÆþ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¿ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¸«¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿óÌò¤¬ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î1Ç¯´Ö»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó³Ú¤·¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌÂ¤Ã¤¿¤êÆñ¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¡£ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯¼þ¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê½Ö´Ö¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¤É¤¦»×¤¦?¡×¤È»ä¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Âº·É¤·¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¸åÈ¾¤Ï°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë?
¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦(¾Ð)¡£¤Ç¤â¡¢¸åÈ¾¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö´Þ¤á¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤¿¤È¿®¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üÈ¿¶Á¤Ë´î¤Ó¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡Ø¤¿¤Þ¤ë¤«¡¼!¡Ù¡Ø¤Û¤¤¤¿¤é¤Í!¡Ù¤È¡×
¡½¡½¤Î¤Ö¤¬È¯¤¹¤ëÅÚº´ÊÛ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«?
¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡Ö¤¿¤Þ¤ë¤«¡¼!¡×¡Ö¤Û¤¤¤¿¤é¤Í!¡×¤È¡¢¹âÃÎ¸©¤ÎÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Û¤«¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤â¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤Ê¤¤¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤è¤Í!¡×¤È¶¦´¶¤¹¤ë½Ö´Ö¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤È¤·¤Æ¤½¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤Æ²¹¤«¤¤ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤â¤½¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¿ôÇ¯Á°¤Ë¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤Î»þ¤Ï1Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»£±Æ´ü´Ö¤¬¶õ¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¡¢¸½¾ì¤ËÌá¤ë¤È¡Ö¤ªµ¢¤ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤â¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¡×¤È¤Ê¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤â¥Û¥Ã¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÌÂ¼¤µ¤ó¤ÏÁ°¼¼¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤âÄ¹¤¯Á°¼¼¤Ç²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¸åÈ¾¤Ï¡¢»ä¤â¤±¤Ã¤³¤¦¤º¤Ã¤ÈÁ°¼¼¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤ªÃë¤´ÈÓ¡¢Ìë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤½¤³¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¤¢¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª´é¤¬¾ï¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¤ªÃë¤ÎºÆÊüÁ÷¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¸«¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶õµ¤¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎÊý¤Ï°ì½ï¤ËÁ°¼¼¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£ÅÄÈþºù
