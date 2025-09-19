¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£Ä¹´±¤Ë²Ï¹ç»á¡¡¥Ñ¥é½é¡¢Á´ÌÕ¤Î¸µ¶¥±ËÁª¼ê
¡¡À¯ÉÜ¤Ï19Æü¤Î³ÕµÄ¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£Ä¹´±¤Ë¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶¥±ËÃË»Ò»ë³Ð¾ã³²¥¯¥é¥¹¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢²Ï¹ç½ã°ì»á¡Ê50¡Ë¤ò½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£10·î1ÆüÉÕ¤Ç½¢Ç¤¤¹¤ë¡£¥Ñ¥éÁª¼ê¤«¤é½é¤ÎÄ¹´±¤Ç¡¢Á´ÌÕ¤ÎÀ¯ÉÜÁÈ¿¥¥È¥Ã¥×¤Ï°ÛÎã¡£Ç¤´üËþÎ»¤Ë¤è¤ê9·îËö¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¼¼Éú¹¼£»á¡Ê50¡Ë¤Î¸åÇ¤¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤Î²Ï¹ç»á¤Ï¡¢1992Ç¯¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÂç²ñ¤«¤é2012Ç¯¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ¤Þ¤Ç6Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¡£5¸Ä¤Î¶â¤ò´Þ¤à21¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£°úÂà¸å¤Ï20Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJPC¡Ë°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¡¢21Ç¯Åìµþ¥Ñ¥é¡¢22Ç¯ËÌµþÅßµ¨¥Ñ¥é¤ÇÆüËÜÁª¼êÃÄÃÄÄ¹¤âÃ´¤Ã¤¿¡£