「ちょっと待って」「超すごいわ!」 柏木由紀、見事的中した“占い”に驚がく「2024年に…」
元AKB48でタレントの柏木由紀が14日、公式YouTubeチャンネル『ゆきりんワールド』を更新。過去の占い結果に驚く場面があった。
○2022年4月の占い「2024年に…」
柏木由紀
スマートフォンにメモするクセがあるという柏木。2022年3月のメモを振り返りながら、「一行目ヤバい! めっちゃ病んでる。“みんなに好かれるなんて不可能。必要ない”って書いてある(笑)」と明かして苦笑い。メモした理由をすっかり忘れている様子で、「マジで何これ? マジで思い出せない……」と首をかしげていた。
また、「たまに占いに行く」という柏木は、同年4月の占い結果を発見。メモには、「2024年に旅立ち」と書かれており、「私、卒業したんですよ。2024年4月に卒業してるじゃないですか」とビックリ。「でも、このとき卒業なんて1ミリも考えてない」と打ち明け、「ちょっと待って。マジすごいかも。超すごいわ!」と心底驚いていた。
【編集部MEMO】
柏木由紀は、2020年2月に公式YouTubeチャンネル『ゆきりんワールド』を開設。「身近な存在に感じていただけたら」の思いで立ち上げ、「AKBっぽいことアイドルっぽいことそうじゃないこと、なんでもやっていきます! やってほしいことや要望などありましたらお手柔らかにコメント欄へーー!!」と呼びかけていた。現在はチャンネル登録者数60万人を超え、累計の再生数は1億5,000万回を突破する人気チャンネルとなった。
