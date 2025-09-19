『ゴジラ-1.0』FAVORITE SCULPTORS LINEに黒龍工房 原型製作の「ゴジラ(2023)」が登場
プレックスは、『ゴジラ-1.0』より「東宝30cmシリーズ FAVORITE SCULPTORS LINE ゴジラ(2023)」(46,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年12月発送予定。
2025年12月発送予定「東宝30cmシリーズ FAVORITE SCULPTORS LINE ゴジラ(2023)」(46,200円)
有名造形師制作ガレージキットの完成品商品化をコンセプトとしたFAVORITE SCULPTORS LINEに、『ゴジラ-1.0』(2023年公開)より、黒龍工房 原型製作の「ゴジラ(2023)」が登場する。
著名ガレージキットディーラー黒龍工房の原型を使用し、塗装済完成品モデルとして商品化。全身の複雑なディテールが余すことなく造形された「ゴジラ(2023)」が全高約33cm、全長約62cmの迫力サイズで立体化されている。
TM & (C) TOHO CO., LTD.
