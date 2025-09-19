綾野剛が枯れかけた男の色気と愛らしさを併せ持つこじらせ男に 映画『星と月は天の穴』予告＆場面写真解禁
脚本家の荒井晴彦が監督を務め、綾野剛が主演する映画『星と月は天の穴』（12月19日公開）より、綾野演じる“こじらせ男”矢添の切なくも可笑しい日常を映し出す予告編と場面写真6点が解禁された。
『ヴァイブレータ』（2003）、『共喰い』（2013）などでキネマ旬報脚本賞に5度輝き、『火口のふたり』（2019）など自ら監督も務めた作品では総じて人間の本能である“愛と性”を描いてきた荒井晴彦。本作はそんな荒井が、長年の念願だった吉行淳之介による芸術選奨文部大臣受賞作品を映画化した、R18の異色作。過去の離婚経験から女を愛することを恐れる一方、愛されたい願望をこじらせる40代小説家の日常を、エロティシズムとペーソスを織り交ぜながらつづっている。
小説家の矢添（綾野剛）は、妻に逃げられ結婚に失敗して以来、独身のまま40代を迎えていた。心に空いた穴を埋めるように、娼婦（しょうふ）の千枝子（田中麗奈）と時折り体を交え、捨てられた過去を引きずりながらやり過ごしていた。そして彼には恋愛に尻込みするもう一つの理由があった。それは、誰にも知られたくない自身の“秘密”にコンプレックスを抱えているからだ。
そんな矢添は、自身が執筆する恋愛小説の主人公に自分自身を投影することで「精神的な愛の可能性」を自問するように探求するのが日課だった。ところがある日、画廊で偶然出会った大学生の瀬川紀子（咲耶）と彼女の粗相をきっかけに奇妙な情事へと至り、矢添の日常と心が揺れ始める。
主人公の矢添克二を演じるのは、荒井と『花腐し』（2023）でもタッグを組んだ綾野剛。これまでに見せたことのない枯れかけた男の色気を発露、過去のトラウマから、女を愛することを恐れながらも求めてしまう、心と体の矛盾に揺れる滑稽で切ないキャラクターを生み出した。
そして、矢添を取り巻く女たち―女子大生の紀子を演じるのは咲耶。女性を拒む矢添の心に無邪気に足を踏み入れる。矢添のなじみの娼婦・千枝子を演じるのは、荒井作品3作目の出演となる田中麗奈。俳優としての新境地を切り開く。さらには、柄本佑、岬あかり、MINAMO、宮下順子らが脇を固める。
予告編は、綾野演じる小説家・矢添の「結婚していたことがあるんだ。新しい男が現れて、その男と去っていった」という過去の告白から始まる。なじみの娼婦・千枝子との逢瀬で「俺、惚れられてるんじゃないのか」と問いかける矢添。大学生・紀子と出会い「行っちゃおうか、いいとこに」と誘われ奇妙な交流を繰り広げ、さらには精神的な愛の可能性を探る小説を書いてみようと、小説の主人公に自分自身を投影し恋愛模様を書き綴る…。「矢添さんは、軀（からだ）と恋愛してるのよ」と紀子に言われるも、愛すること、愛されることを恐れながらも求めてしまう、矢添の“愛をこじらせた”切なくも可笑しい日常が映し出されている。
場面写真6点は、矢添と、彼と絡むキャラクターたちを捉えたもの。さらに、劇中でも描かれる“小説の中”のＡ（＝矢添が自身を投影している主人公）とＢ子の一幕も。部屋の窓辺から公園を見下ろす矢添は、何を思うのか――。
映画『星と月は天の穴』は、12月19日より全国公開。
