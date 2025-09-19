◆米マイナー３Ａ リーハイバレー―シラキュース（１８日、米ペンシルベニア州アレンタウン＝コカコーラパーク）

メッツ傘下３Ａシラキュース所属の千賀滉大投手が１８日（日本時間１９日）、敵地のリーハイバレー（フィリーズ３Ａ）戦で先発し、３回２／３を６安打４失点で降板した。

１回先頭打者に安打、二盗も許したが後続３選手を凡退に。２回は２アウト後に安打を許したが空振り三振。先頭を死球で出した３回は遊ゴロ併殺打、安打と二盗と捕手の悪送球となったが、３番打者を中直とした。

しかし、４回に安打と四球で無死一、二塁になると次打者を見逃し三振に打ち取るも、７番打者に左中間二塁打で同点。その後、暴投に９番打者の中前安打で計３失点し降板。後続投手が押し出し四球で計４失点となった。

１２日、３Ａウースター戦では５回を３安打８奪三振の１失点で勝利投手。ストライク率７０・３％だったが、この日は８１球投げ４６ストライクでストライク率は５６・８％と落ち込んだ。３Ａ登板は２試合限定としていたメンドサ監督が、ポストシーズン進出を目指すこの時期、千賀の投球をどう見るのか注目される。

千賀は現地５日、再調整のためマイナーに降格した。６月まで７勝３敗、防御率１・４７でチーム内でもエース格の成績をマークしていたが、６月１２日の本拠のナショナルズ戦で右太ももを痛めて負傷者リスト入り（ＩＬ）。７月１１日の敵地・ロイヤルズ戦で復帰したが、復帰後は９試合連続白星なしで防御率も３・０２に。制球力が悪化し、ＩＬ前にはわずか４本だった被本塁打も８本と急増。５回までの降板が６試合もあった。