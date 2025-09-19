東京世界陸上第6日

陸上の世界選手権東京大会第6日は18日、国立競技場で行われ、男子400メートル決勝で中島佑気ジョセフ（富士通）が日本勢最高の6位入賞、女子400メートル決勝でシドニー・マクローフリンレブロン（米国）が世界歴代2位となる47秒78で金メダルなど大いに盛り上がった。

一方、視聴者から無念の声が上がった。

それは中継するTBSで大会アンバサダーを務める女優・今田美桜がお休みだったこと。大会初日から大会アンバサダーの織田裕二とともに中継を連日盛り上げ、なくてはならない存在だっただけに、中継ブースにいない“違和感”を多くの視聴者が覚えた様子。

X上には「今日は今田美桜がいなかったのだけが唯一残念だな……」「凹んでる」「今日は今田美桜さんいないっぽくて涙」「あれ？ 今田美桜がいない…」「なんで」など無念がる声が続々と上がった。一方、19日以降の出演を期待する声も多く寄せられた。

この日は織田とともにかつて長くメインキャスターを務めた中井美穂が出演し、視聴者を驚かせた。



（THE ANSWER編集部）