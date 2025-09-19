【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#41

【ツアー漫遊記】夕方に函館出発、翌朝は千葉で試合…ウルトラハードだった17時間半の弾丸ドライブ

前週の日本女子プロゴルフ選手権は、大洗名物の強い海風が4日間吹かず、優勝は通算10アンダーまで伸びました。見ているファンは少し物足りなかったかもしれませんが、ショットの精度が試される素晴らしい舞台という声が多かったですね。プレーオフに勝った金沢志奈ちゃんは地元茨城出身。家族や友人の前で最高のツアー初優勝でした。おめでとう！

ボクとコンビを組んだ藤田かれんちゃんは、首位に8打差12位から上位を狙いましたが、3日間好調だったショットが乱れ3オーバー26位。でも、今回のゴルフなら18番でうれし涙を流す日も近いと思います。

さて、試合が終わって大洗GCを出たのは午後2時。常磐自動車から首都高に入り、東名高速を経て静岡の自宅に戻ったのは午後7時過ぎでした。やっぱり我が家は落ち着きます。

家族だんらんの夕食は7月27日以来ですから、約1カ月半ぶり。その後は洗濯をして、娘と本屋へ行きました。家に戻って湯船に漬かり、次の試合の準備をして寝床に入ったのは午後11時。そのまま朝まで熟睡というわけにはいきません。目覚まし時計が鳴って午前3時に起床。セントレア（中部国際空港）に到着したのは午前5時30分。午前7時の便で千歳に入り、空港でレンタカーを借りて18日開幕のANAオープン会場の札幌GC輪厚Cへ向かい、午後から大嶋宝プロの練習ラウンド（9ホール）につきました。

日刊ゲンダイの担当者は、「久しぶりに自宅に戻ってもゆっくりできませんね」と言いますが、前回紹介した函館-千葉の弾丸ドライブを経験しているので、あれ以上つらいことはない（笑）。今回は飛行機に乗って自分の席に座るや否や千歳までぐっすりでした。とはいえ、やっぱりゴルフが好きでなければこの商売は続けられないかな。

ハード日程はプロも同じです。皮肉なもので、男子プロは全盛時に比べてかなり試合数が減ったので、春から夏にかけてはけっこうオープンウイークがあります。片や人気の女子プロツアーは連戦続き。酷暑の夏場は体調管理がたいへんなことは想像できます。

予選を通って日曜日までプレーして自宅に戻っても、今は4日間大会が増えたので月曜日には愛車や飛行機などで次の試合会場に入る選手がほとんど。初めてのコースなら下調べも兼ねて18ホールプレーするし中堅やベテランでもハーフは回ります。その後は24時間営業のジムなどでトレーニングを行う選手もいますから試合をスキップしなければ僕の生活リズムと大差はありません。

3日間大会なら現地入りは火曜日になります。プロアマ戦に出る人は、水曜日にハーフを回り、木曜日のプロアマ戦で18ホールをプレーする。よって、月曜日と火曜日は自宅でリフレッシュできますが、ゴルフがうまければ、べテランも新人も関係なく稼げる世界です。遊んでいる暇などないでしょう。

（梅原敦／プロキャディー）