大手家電量販店の創業家がトップに君臨する功罪…ビック、ノジマに続きヨドバシも下請法違反

「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。娑羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。驕れる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。猛き者もつひにはほろびぬ、ひとへに風の前の塵に同じ」と平家物語。

9月1日、サントリーホールディングスの新浪剛史会長が辞任した。サプリメント購入をめぐって警察から捜査を受けたためで、会長という要職に堪えないと判断された。さらに経済同友会の代表幹事としての記者会見では、自身の進退について「同友会に判断を委ねる」と述べた。

政界では、石破茂総理大臣が辞任する。理由は異なるものの、経済界と政界でトップの辞任、それを好感したかのように日経平均株価が上昇したから理解に苦しむ。

かつて「ジャパン・アズ・ナンバーワン」といわれ、日本的経営の2本柱である企業への忠誠心を支えた「終身雇用」と「年功序列」が薄れ、日本は低成長となった。かつて名目GDPランキング（IMF）で米国に次ぐ世界2位だったが、その後、中国に抜かれ、2024年に人口が日本（1億2389万人）より少ないドイツ（8471万人）にも抜かれ4位、そして、今年はインドにも抜かれ5位とみられている。

国連によれば、世界の国別年齢の中央値（24年推計）は、日本49.9歳とこの分野では世界3位の高齢国、ドイツ46.8歳、中国40.2歳、インド29.8歳、多くの若い不法移民が含まれていないとみられる米国は38.9歳（22年推計）である。

■トヨタが値下げ要請を再開

この中、トヨタ自動車が取引先の中小企業との部品価格交渉で、25年度下期（10月〜26年3月）から値下げ要請を再開することが9月11日に明らかになった。「乾いた雑巾を絞る」と揶揄されるトヨタが値下げを求めるのは4年ぶり。トヨタで起きたことは、グループ企業や他の大企業にも波及しよう。9月調査の日銀短観は、6月調査に続き製造業の業況判断は悪化するだろう。

さて、連日、自民党総裁選が報道されている。21世紀の繁栄を担うリーダーを育成しなければならない。1979年に私財70億円を投じ松下政経塾を創設した憂国の経営者、松下電器（現パナソニックホールディングス）の松下幸之助氏のような経営者はもういない。

自民党の高市早苗氏、立憲民主党の野田佳彦氏、日本維新の会の前原誠司氏らは、松下政経塾の卒業生であり、松下氏の塾是を受け継ぎ、政界再編の起点をつくる可能性もあろう。

トランプ米大統領は、ビジネスマンとして資産家となり、政界でも世襲、実績もないのに大統領に上り詰めた。

そのトランプ氏は、平清盛を知らないだろう。トランプ氏がファミリーでの長期政権化を想定、そして長期的な視点に立った外交が求められよう。

（中西文行／「ロータス投資研究所」代表）