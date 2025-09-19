フリーアナウンサーの新井恵理那（35）が18日、自身のインスタグラムを更新。1歳の長男、4カ月の長女と水族館に行ったことを報告した。

テレビアニメ「ジョジョの奇妙な物語」のファンで知られる新井はこの日、同作の体験型公式ショップへ。「はりきって裁縫したジョニージョースター風のパンツとヘアバンドを息子に纏わせ、意気揚々と向かったジョジョワールド」と手作りの洋服を長男に着せて向かったが、「ところが！(実はわたしもDIO風に。娘はスティール夫人です。笑)お昼過ぎに行ったら整理券は無くなってしまっていました バァァーーーーン 連休に行くんじゃなかった」とつづった。

また、パネルでの親子ショットを投稿し、「入り口でしっかりジョジョ立ちをきめてくれた息子に救われました(でも絶対にリベンジする！今度は大人だけかも！)」とコメント。「予定変更で、水族館に行ってイルカショーを楽しむことに こちらも賑わっていましたが、1時間前からスタンバイすれば席で見られます！笑」と記し、スタンド席での3ショットを披露した。

最後には、劇場版「チェンソーマン」のサメの魔人パネルにくぎ付けな愛息の様子を公開。「ちいさなイルカとともにサメに挑んでいった息子よ…(口の中、気になるね(笑)心はジョニーでした チェンソーマンも楽しみーーー」と締めくくった。

新井の投稿に、フォロワーからは「親子の姿に癒されました」「健やかにお育ちでなによりですね」「大きくなりましたね」「息子くんのジョニーの服素敵ですね！」「DIO風のニットも素敵です」「可愛いママ」などの声が寄せられている。