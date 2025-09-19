道枝駿佑、山田涼介のストイックな姿勢に感銘「自分を客観的に見れてないとできない」

9月17日、嵐・二宮和也率いるYouTubeチャンネル『よにのちゃんねる』に公開された動画の中で、なにわ男子・道枝駿佑がHey! Say! JUMP・山田涼介の憧れているところを語った。

今回の動画には“山田の数少ない心を許している後輩”として道枝がゲスト出演。2人の関係や思い出についてトークを展開する中、道枝は山田のストイックなところに憧れているといい、「この前（山田の）ソロライブ行かせていただいたんですけど」と話を切り出した。

続けて、「すごい上からになって申し訳ないんですけど、（ファンから）求められていることを1番理解して、このタイミングでサングラス外すとかここでカメラアピールするとか。欲しいタイミングでばっちりくるっていうのがすごいなと」「それってやっぱり自分を客観的に見れてないとできないことなのかなと思って」と話した。

また、山田に憧れた最初のきっかけについては、「小学校6年生の時に初めて見て。金田一を。直感的にかっこいい！と思って」と、山田が4代目“金田一はじめ”を務めた『金田一少年の事件簿』シリーズに触れ、「すぐに履歴書書いて（事務所に）送りました」と明かしていた。