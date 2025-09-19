ギリシャ２部クラブが20歳の日本人ドリブラーと口頭合意を発表！「屈指の才能を持つウインガー」と期待
ギリシャ２部リーグのパニオニオスFCが９月18日、MF安齋悠人と３年契約で口頭合意したと発表した。
安齋悠人は福島県出身の20歳。 尚志高で世代屈指の才能として注目を集め、2024年に京都サンガF.C.へ加入した。プロ１年目からJ１で８試合に出場し、１ゴールを記録。しかし、今年５月に「不適切な行為があった」として双方合意のうえで契約解除となっていた。
パニオニオスFCは公式サイトで世代別日本代表にも名を連ねてきたドリブラーを、「日本屈指の才能を持つウインガー」と評価している。
なおクラブによると安齋は、19日にメディカルチェックを受け、その後、契約書にサインをする予定だという。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
