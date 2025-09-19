【トリプル台風情報】台風17、18、19号の今後の詳しい進路と勢力をデータで見る 最大瞬間風速70メートルまで発達の可能性も…日本の南と太平洋に台風3つが同時発生中 気象庁発表
■台風第17号(ミートク)
2025年09月19日06時50分発表
19日06時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯21度35分 (21.6度)
東経116度20分 (116.3度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域 東側 330 km (180 NM)
西側 220 km (120 NM)
19日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 華南
予報円の中心 北緯22度40分 (22.7度)
東経114度55分 (114.9度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 55 km (30 NM)
20日06時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 華南
予報円の中心 北緯23度10分 (23.2度)
東経113度40分 (113.7度)
進行方向、速さ 西北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 80 km (42 NM)
■台風第18号(ラガサ)
2025年09月19日06時45分発表
19日06時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯16度05分 (16.1度)
東経132度00分 (132.0度)
進行方向、速さ 西北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域 東側 330 km (180 NM)
西側 280 km (150 NM)
20日06時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯16度35分 (16.6度)
東経130度30分 (130.5度)
進行方向、速さ 西北西 ゆっくり
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 80 km (42 NM)
21日03時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯18度05分 (18.1度)
東経129度25分 (129.4度)
進行方向、速さ 北西 ゆっくり
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
暴風警戒域 全域 220 km (120 NM)
22日03時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯19度25分 (19.4度)
東経126度10分 (126.2度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
暴風警戒域 全域 330 km (180 NM)
23日03時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 バシー海峡
予報円の中心 北緯20度00分 (20.0度)
東経121度25分 (121.4度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 935 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (95 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (135 kt)
予報円の半径 230 km (125 NM)
暴風警戒域 全域 410 km (220 NM)
24日03時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯20度50分 (20.8度)
東経116度25分 (116.4度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 940 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速 65 m/s (130 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
暴風警戒域 全域 430 km (230 NM)
■台風第19号(ノグリー)
2025年09月19日07時15分発表
19日06時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 ウェーク島近海
中心位置 北緯23度30分 (23.5度)
東経161度55分 (161.9度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
15m/s以上の強風域 全域 165 km (90 NM)
19日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南鳥島近海
予報円の中心 北緯24度25分 (24.4度)
東経159度35分 (159.6度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
20日06時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南鳥島近海
予報円の中心 北緯25度20分 (25.3度)
東経157度20分 (157.3度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
暴風警戒域 全域 150 km (80 NM)
21日03時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南鳥島近海
予報円の中心 北緯26度20分 (26.3度)
東経153度25分 (153.4度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
暴風警戒域 全域 220 km (120 NM)
22日03時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南鳥島近海
予報円の中心 北緯28度30分 (28.5度)
東経150度00分 (150.0度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 955 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
予報円の半径 220 km (120 NM)
暴風警戒域 全域 340 km (185 NM)
23日03時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯30度40分 (30.7度)
東経150度35分 (150.6度)
進行方向、速さ 北 10 km/h (6 kt)
中心気圧 955 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
暴風警戒域 全域 400 km (215 NM)
24日03時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯31度10分 (31.2度)
東経152度10分 (152.2度)
進行方向、速さ 東北東 ゆっくり
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 460 km (250 NM)
暴風警戒域 全域 570 km (310 NM)
■全国の週間天気（画像）