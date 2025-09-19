北海道民が選んだ「住みたい自治体」ランキング！ 2位「札幌市北区」、圧倒的1位は？【2025年調査】
リクルートは、2月14日〜4月1日の期間、北海道居住の20〜49歳の男女1600人を対象にWebアンケート調査を行い、「SUUMO住みたい街ランキング2025 北海道版/札幌市版」として結果を発表しました。
本記事では、北海道民が選んだ「住みたい自治体」ランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
札幌駅からのアクセスも良好で、住宅街としての整備も進んでおり、学生からファミリー層まで幅広い世代に支持されています。利便性と静かな住環境のバランスが、高い人気の理由となっています。
交通網の整備や買い物の利便性、都市機能の集積度の高さから高評価を受けており、2020年から3回連続で「住みたい自治体」ランキング1位を維持しています。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：札幌市北区／825点札幌市北区は、北海道大学をはじめとする教育機関が集まる文教エリアで、落ち着いた雰囲気が魅力です。
1位：札幌市中央区／2035点札幌市中央区は、北海道最大級の繁華街や商業施設、観光スポットが集積するエリアで、経済・文化の中心地として高い存在感を誇ります。
