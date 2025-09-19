人気YouTuberの平成フラミンゴ・RIHOが、人気お笑い芸人・紅しょうがの熊元プロレスとの意外な縁について明かした。

【映像】RIHOと縁のあった人気芸人

9月18日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、ゲストに紅しょうがの相方・熊元プロレスが登場した。

番組では、RIHOと熊元の間に意外な共通点があることが明らかになった。熊元が「RIHOさんとは地元が一緒で」と切り出すと、RIHO自身も「そうです、私は生まれたのが、徳島ってとこなんですけど、熊元さんも…」と応じた。

熊元は「そう。おじいちゃん、おばあちゃんが、徳之島出身で」と、自身のルーツを説明。さらに「私のお父さんと知り合いですよね」というRIHOの発言に「そうですそうですそうです」と連続で同意し、二人の意外な縁が明らかになった。

熊元はさらに「だから、そう考えたら、私も、たまにぱっと現れた動画で、そのね、平フラのRIHOちゃんかと思ったとか言われたりね（笑）。ブタゴリラ同士ね（笑）」と、自身とRIHOの見た目が似ていると言われることについてユーモアを交えて語り、RIHOも爆笑していた。