Ä¹Åè°ìÌÐ¡ÖÅêÉ¼¤ËË°¤¤ë¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¡©µÕ¤Ë¿´ÇÛ¤Ë¡×¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î£Í£Ö£Ð´í×ü¡©¤¹¤ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ë
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤¬£±£¹Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡££³Ç¯Ï¢Â³¤Î£Í£Ö£Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤È·ã¤·¤¤£Í£Ö£ÐÁè¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¸½ºß¡¢£²»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇÃæ¤Ç£µ£±ËÜ¤È¡¢¥È¥Ã¥×¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤È¤Ï£²ËÜº¹¡£ÂÇÅÀ¤Ï¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤¬£±£²£¸ÂÇÅÀ¤Ç£±°Ì¤È¡¢£¹£µÂÇÅÀ¤ÎÂçÃ«¤ò°ú¤Î¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂÇÎ¨¤Ç¤ÏÂçÃ«¤¬¡¦£²£¸£²¤ÇÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¡ÖÂçÃ«¤¬ÂÇÀÊ¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢°µÅÝÅª¤Ç¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÅêÉ¼¼Ô¤¬¡Ê£³Ç¯Ï¢Â³¤ÎÂçÃ«¤Ë¡ËË°¤¤ÆÀµ¤·¤¤È½ÃÇ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂçÃ«¤Î£Í£Ö£Ð¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÌÐ¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê¸«²ò¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ÏÂçÃ«¤ÎÊý¤¬¾å¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡¦£³£¹£´¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î½ÐÎÝÎ¨¤ËÃåÌÜ¡£¡Ö½ÐÎÝÎ¨¤¬¥ê¡¼¥°¤Ç£±°Ì¤Ç¡£ÅðÎÝ¡¢º£Ç¯¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É£±£¹¡Ê¸Ä¡Ë¤Ç¡£¹¶·â¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Áö¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ÆÊø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¹¶·â¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤¤¤Ä¤â¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¾¯¤Ê¤¤¡¢ÂÇÅÀ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¾¯¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¡ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¤È¤·¤Æ¡ËÉÔ½½Ê¬¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£±©Ä»¥¢¥Ê¤â¡Ö¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤âÂ¿¤¤¤·¡£ÆÀÅÀ¡¢¼«Ê¬¤Ç¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤à¤Î¤âÂ¿¤¤¤·¡×¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
¡¡ÆóÅáÎ®¤¬Éü³è¤·¤¿¤³¤È¤ò´Þ¤á¤Æ°ìÌÐ¤Ï¡Ö¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢£Í£Ö£Ð¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÂçÃ«Áª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡×¤ÈÂçÃ«¤Î£Í£Ö£Ð¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¡ØË°¤¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¡¢Í¼±¼Ô¤Î¿Í¡¢Ë°¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ã¤ÆµÕ¤Ë¿´ÇÛ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£ÅêÉ¼¤ËË°¤¤ë¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¡©¡×¤È¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¤¬¡¢±©Ä»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤Ê¤ê¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¤«¤Ê¤È¡×¤È±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£