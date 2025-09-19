Tシャツ、ジュエリー、ローファーも…身につけるだけで気分が高まりそうなアイテム

煌びやかなジュエリーや明るくポップなカラーのアイテムなど、身につけるだけで気分が高まりそうなアイテムが勢揃い。今週の気になるモノと、最新ニュースをお届けします！

メキシコのお守り“ミラグロ”のモチーフをTシャツに

\22,000（メキシカーノ/エストネーション TEL. 0120-503-971）

『Americana』とのコラボレーションによる『ESTNATION』限定アイテム。鮮やかなイエローカラーが、メキシコの明るいムードを彷彿させる。

クラフトマンシップが光る華やかなディテールに注目

\39,700（セリア ビー/H3O ファッションビュロー TEL. 03-6712-6180）

楽しく情熱的なデザインが魅力のスペイン発ブランド。カラフルで目を引くトップスは、スパンコールが付いていて、キラキラと輝きを放つ。

カットアウトと刺繍で他にはないユニークな一本に

\46,200（ティートトウキョウ/ザ・PR TEL. 03-6803-8313）

“日常に描く夢”をコンセプトに、独特の世界観から描き出された女性像を提案するブランド。くすんだブルーのパンツは見た目以上に軽く、ソフトな着心地。

お花をイメージした繊細かつ華やかなデザイン

\52,800（グロッセ/グロッセ・ジャパン TEL. 03-6741-7156）

1968年に発売された「ブリリア」を高度な技術で復刻したイヤリング。ボリュームがありながら軽く、ドレスアップはもちろんカジュアルな装いにもよく合う。

ぽってりとしたシルエットとサドルのハートに胸キュン

ローファー ヒール高2cm \35,200（エルエムエス/ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム TEL. 03-3401-5001）

クラシックかつ大胆なデザインが人気の『LMS』。スタイリングに遊び心をプラスしてくれる。