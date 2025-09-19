裸の写真を強要され「ごめんなさい」と謝らされる子どもたち。未成年者を狙う“セクストーション”被害が爆発的に広がる理由
未成年者を中心とした「セクストーション」と呼ばれる犯罪が増えています。セクストーションとは、「セックス（性的）」と「エクストーション（脅迫・ゆすり）」を組み合わせた造語で、つまりは性的な脅しのこと。支援団体にも被害相談が急増しているそうです。
このセクストーションを行う犯罪者たちは、どのような手口を使って被害者に近づき、どのように脅してくるのでしょうか。性的被害に関する相談支援を行うNPO法人・ぱっぷすに話を伺いました。
◆主にSNS上で近づき、親しくなったら動画や画像を要求
──「セクストーション」とはどういった犯罪なのか、改めて教えてもらえますか？
「セクストーションは、二種類に分かれています。まずは、性的な動画や画像そのものを要求してくるセクストーション。こちらは従来からあるタイプで、ぱっぷす設立から絶え間なく相談が寄せられている被害です」
──被害者はどういった経緯で送ることになってしまうのでしょうか。
「主にSNS上で加害者となる人間と仲良くなるところから始まります。朝から晩まで他愛ない会話をしていくことで、次第にそれが日常となっていきます。相手を信頼しきったタイミングで動画や画像の要求がスタートし、それがどんどんとエスカレートしていくんです」
──被害者側が断る、ということはできないのでしょうか。
「断れないわけではなく、断れないようにされていくんです。たとえSNSだけの繋がりであっても、そこに至っている時点で既に信頼関係が成立してしまっているんですよ。断ると『相手に対して失礼なのでは？』とも思わせられているんです」
◆なぜか被害者が「ごめんなさい」と言わされる流れに
──冷静に考えれば、おかしいと思うのですが……。
「断るにしても『どうして？』と聞かれると『メイクしてない』『可愛くない』としか言えなかったりするんですよ。そうすると『恥ずかしがらなくていいよ』と返ってくるので、断る言い訳ができなくなっていく。
被害者が未成年者の場合だと、『大人ならこれくらいのこと普通はするよね？』なんて言われて、自分が成熟しているように見せたいがために送ってしまうこともあるようです。このように、感情から入って信頼を勝ちとる手口を『グルーミング』といいます」
──やり口は洗脳にも近いような気がしますね。
「被害者と加害者のやりとりを見せてもらうと、被害者の方が謝罪している構図がよく見られるんです。一度でも動画や画像を送ったら『次のを送って』と言われ、それを渋っているうちにSNSに載せられてしまう。『消してほしい』と訴えても『そっちが言うことを聞いてくれないからこうなったのに？』なんて開き直られる。いつの間にかなぜか被害者が『ごめんなさい』と言わされる流れになっているんです」
◆「学校にもばれる」「親が悲しむよ」と追い詰める
──被害者側が謝る筋合いはないのに……。
「加害者は延々と『君の行動や言動のせいでこうなった。だからまた送ってくるように』と主張する。このサイクルに乗せてしまうんですよね。さらに『送った以上は君も捕まるよ』『警察に相談したら学校にも話がいくよ』『親が悲しむよ』と追い詰めていくんです。
でも、はっきりと言えることは、送った側は何の罪にも問われません。送らせて所持をしている人間こそが犯罪者なんです。たとえ警察に相談をしても、学校に知られるという考え方も大きな間違い。警察は不用意に別の機関への連絡はしませんよ」
──法律の誤った知識を植え付けて、モラルや感覚を歪ませているのですね。
「性的な姿を写した写真や動画を求められることは性暴力です。性暴力って、さっきは良くても今はダメが通じるものなんですよ。性的同意を侵害された時は訴えていいんですよ」
